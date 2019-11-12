Экономика
Lenta.ruВ России резко подешевела свинина
Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. По данным издания, цены группы «Черкизово» в октябре 2019 года были на 14 процентов ниже, чем годом ранее — 86,6 рубля за килограмм.
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Крупнейший производитель свинины — «Мираторг» — информацию о стоимости своей продукции не раскрывает, в компании отказались уточнить динамику цен.РБК01:01
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КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
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Стало известно о секретном проекте Google по сбору медицинских данных
Сотрудники американской корпорации Google втайне от пользователей собирали данные миллионов пациентов медицинских учреждений.
Lenta.ru 02:44
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Завершились съемки девятого «Форсажа»
Режиссер Джастин Лин объявил в Twitter об окончании основного съемочного процесса боевика «Форсаж 9» — новой части многомиллионной экшен-франшизы.
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Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.
РИА Новости вчера в 18:57
Армия и оружие
Израиль прогнал российскую субмарину
Lenta.ru 02:51
Общество
Цифровой юань будет запущен через 2-3 месяца, прогнозирует HCM Capital
Основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HCM Capital Джек Ли заявил, что цифровой юань уже готов и может быть запущен в ближайшие 2-3 месяца.
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"Нафтогаз" призвал "Газпром" допустить украинских специалистов провести проверку на газоизмерительной станции "Суджа".
Газета.Ru вчера в 14:28
Общество
В России предложили сократить срок использования шипованной резины
Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Известия 02:31
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РЕН ТВ вчера в 23:42
Футбол
Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта
Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
REGNUM 03:49
Армия и оружие
Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»
Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
РБК 02:20
Политика
Эрдоган заявил о планах побеседовать с Путиным после визита в США
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после визита в Соединённые Штаты он планирует обсудить ситуацию в Сирии с лидером России Владимиром Путиным.
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Экономика
Цены вынудили россиян перейти с овощей на крупу
Ежегодно растущие цены на свежие овощи вынуждают россиян отказываться от них в пользу зерновой продукции.
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Газета.Ru вчера в 22:45
Шоу-бизнес
Супруга Алека Болдуина потеряла ребенка
Жена американского актера Алека Болдуина Хилария на своей странице в Instagram призналась, что потеряла ребенка.
Телеканал 360° 03:48
Происшествия
В Краснодаре адвоката задержали за неповиновение сотрудникам ДПС
Коммерсантъ вчера в 06:27
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту
Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК вчера в 13:16
Политика
Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном
Коммерсантъ 02:53
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Суд вынес приговор шестерым членам крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Российская газета 02:56
Экономика
EBITDA «Норникеля» за 2019 год может составить $8,7 млрд
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Общество
Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали в больницу
Экс-президент США 95-летний Джимми Картер госпитализирован в больницу штата Джорджия для прохождения процедуры по снижению внутричерепного давления, передает ТАСС.
Слово и Дело вчера в 23:01
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СК проверит данные о действиях доцента СПбГУ против другой студентки
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой студентки.
RT на русском 03:05
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Россиян предложили пускать в интернет только по паспорту
В Госдуму и Совет Федерации направлена инициатива о допуске граждан РФ в интернет только при условии обязательной регистрации по паспорту.
Росбалт 03:51