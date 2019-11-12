Крупнейший производитель свинины — «Мираторг» — информацию о стоимости своей продукции не раскрывает, в компании отказались уточнить динамику цен.

с чего всё началось

Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. По данным издания, цены группы «Черкизово» в октябре 2019 года были на 14 процентов ниже, чем годом ранее — 86,6 рубля за килограмм.

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