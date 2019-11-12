Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России резко подешевела свинина

Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. По данным издания, цены группы «Черкизово» в октябре 2019 года были на 14 процентов ниже, чем годом ранее — 86,6 рубля за килограмм.
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с чего всё началось

В России упали цены на свинину

Минсельхоз фиксирует снижение цен производителей: по данным министерства на 7 ноября, свиные полутуши подешевели к сопоставимому периоду прошлого года на 8,6%, до 144,9 тыс. руб. за тонну, а цена на свинину в живом весе осталась на уровне прошлого года — 102,3 тыс. руб. за тонну.
РБК01:01

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Отечественная свинина стала дешевле

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В России упали цены на свинину

РБК01:01

Российские производители сообщили о падении цен на свинину

Комсомольская правда04:02

В России упали цены на свиную продукцию

Газета.Ru03:19

В России резко подешевела свинина

Lenta.ru02:31

В России подешевела свинина

Коммерсантъ02:23

В России подешевела свинина

Российская газета05:00
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