Экономика
Lenta.ruВ России резко подешевела свинина
Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. По данным издания, цены группы «Черкизово» в октябре 2019 года были на 14 процентов ниже, чем годом ранее — 86,6 рубля за килограмм.
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с чего всё началось
Минсельхоз фиксирует снижение цен производителей: по данным министерства на 7 ноября, свиные полутуши подешевели к сопоставимому периоду прошлого года на 8,6%, до 144,9 тыс. руб. за тонну, а цена на свинину в живом весе осталась на уровне прошлого года — 102,3 тыс. руб. за тонну.РБК01:01
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