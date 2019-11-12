Экономика
Lenta.ruВ России резко подешевела свинина
Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. По данным издания, цены группы «Черкизово» в октябре 2019 года были на 14 процентов ниже, чем годом ранее — 86,6 рубля за килограмм.
Читать в источнике
Оценить25
с чего всё началось
Минсельхоз фиксирует снижение цен производителей: по данным министерства на 7 ноября, свиные полутуши подешевели к сопоставимому периоду прошлого года на 8,6%, до 144,9 тыс. руб. за тонну, а цена на свинину в живом весе осталась на уровне прошлого года — 102,3 тыс. руб. за тонну.РБК01:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 08:07, Вашингтон
Кино
Режиссер «Звездный войн» обматерил фанатов за критику
Комсомольская правда 08:01
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
RT на русском 04:28
Политика
Парламент Молдавии отправил правительство Санду в отставку
Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.
REGNUM 06:10
Космос
Компания SpaceX успешно произвела запуск еще 60 интернет-спутников
Компания SpaceX произвела успешный запуск 60 мини-спутников сегодня, в понедельник, ставших второй по счету группой спутников планируемой мегаконстелляции, предназначенной для предоставления услуг спутникового Интернета по всему миру.
AstroNews.ru вчера в 13:55
Экономика
Госдума проголосовала за отмену банковского роуминга
Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.
Российская газета 08:00
Политика
Президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку
Президент Боливии Эво Моралес принял решение уйти в отставку. По его словам, этот шаг необходим, чтобы успокоить ситуацию в стране.
RT на русском 10 ноября в 17:56
Экономика
Ротенберг не получит прибыли от строительства Крымского моста
«Мостотрест» Аркадия Ротенберга и «Стройгазмонтаж» (в ноябре бизнесмен продал компанию структуре Газпромбанка) не получат прибыли от строительства Крымского моста, заявил Forbes гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов.
Коммерсантъ 04:21
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Общество
Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления
Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 05:18
Политика
В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве
В Кремле ничего не знают о приобретенной недвижимости семьей президента Сирии Башара Асада.
Газета.Ru вчера в 08:10
Экономика
Министр транспорта попросил выделить РЖД 40 млрд рублей из ФНБ
Министр транспорта Евгений Дитрих обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить РЖД средства Фонда национального благосостояния, находящиеся на счетах ВТБ, сообщает РБК.
Ведомости 07:59
Политика
Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими
Коммерсантъ вчера в 13:01
Шоу-бизнес
Супруга Алека Болдуина потеряла ребенка
Жена американского актера Алека Болдуина Хилария на своей странице в Instagram призналась, что потеряла ребенка.
Телеканал 360° 03:48
Происшествия
Курсант военного училища Тюмени умер от менингита
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Газета.Ru 04:07
Политика
Депутат пришел на заседание рады в маске Джокера
Известия 06:56
Общество
Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте
Россиянка приговорена к 15 годам лишения свободы, денежному штрафу в размере $2,4 млн, а также к «каторжным работам», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст постановления инстанции.
РБК вчера в 14:56
Футбол
Марлос и Мораес не сыграют за сборную Украины из-за травм
Полузащитник Марлос и нападающий Жуниор Мораес не сыграют в ближайших матчах за сборную Украины из-за травм, сообщает сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Спорт-Экспресс 07:47
Спорт
Американская гимнастка скончалась после падения с брусьев
Американская гимнастка 20-летняя Мелани Коулмэн скончалась во время тренировки, получив тяжелую травму позвоночника.
News.ru 07:24
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Lenta.ru 00:29
Политика
На Украине заявили о готовности к снятию санкций с России
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью "РБК Украина" заявил, что Киев "уже пять лет" готов к тому, чтобы не продлевать санкции в отношении России.
РИА Новости 04:22
Наука
Шнобелевская премия 2019: Представлены самые интересные номинации
Шнобелевская премия 2019 уже нашла своих победителей в этом году, в связи с чем представлены самые интересные номинации, касающиеся достижений в разных сферах.
Актуальные Новости 07:36
Музыка
Финны обвинили музыкантов из Екатеринбурга в краже гимна России
Известия вчера в 23:58
Кино
Супергерои в сборе: вышел первый тизер кроссовера «Кризис на Бесконечных Землях»
Popcornnews.ru вчера в 07:59
Политика
Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе
Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:18
Футбол
Петржела: на данный момент «Зенит» — клуб номер один в России
Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал выступление питерского клуба в нынешнем сезоне.
Чемпионат вчера в 17:20
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 01:40
Происшествия
СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.
Gazeta.SPb 03:39
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев сделал предложение возлюбленной
Как сообщают СМИ, Шепелев уже сделал возлюбленной предложение руки и сердца.
StarHit.ru 03:00