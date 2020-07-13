Экономика
Lenta.ruВ России резко подорожал анальгин
В июне в России резко подорожал анальгин. Об этом пишет газета «Известия». По данным издания, цены у разных производителей выросли от 25 до 38 процентов.
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с чего всё началось
В июне в России резко подорожал анальгин, выяснили «Известия». По данным государственной системы ЕМИСС, цены на популярное обезболивающее выросли чуть более чем на четверть. Впрочем, в коммерческих структурах есть данные о подорожании анальгина до 38%.Известиявчера в 17:01
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Здоровье
Россиян предупредили об опасности употребления кофе в жару
Медик предупреждает, что в жару следует ограничить употребление кофе, поскольку он приводит к обезвоживанию организма.
Evo-rus.com вчера в 07:56
Происшествия
Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
Общество
Саратовцам грозят штрафы за включение музыки в обед
Что касается наказаний для нарушителей новой версии "закона о тишине", то им грозит предупреждение или штраф, который для граждан составит от 1 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - от 2 до 5 тыс. рублей, для юрлиц - от 10 до 20 тыс. рублей.
Взгляд-инфо 11 июля в 02:14
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Единоборства
Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru вчера в 00:19
Общество
Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
Известия 11 июля в 06:20
Общество
Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян с 15 июля
Венгрия первой из стран Евросоюза откроет границы для россиян. Приехать сюда можно будет с 15 июля.
Российская газета вчера в 20:44
Футбол
Широков и Ловчев назвали чистым пенальти в матче «Сочи» и «Спартака»
Бывшие футболисты «Спартака» Роман Широков и Евгений Ловчев отреагировали спорный момент в матче между «Сочи» и «красно-белыми», который состоялся в 28-м туре российской Премьер-лиги.
ProstoProSport вчера в 12:46
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
Происшествия
В посёлке на Таймыре ввели режим ЧС после разлива топлива
«В связи с разливом авиационного топлива в посёлке Тухард введён режим ЧС муниципального характера», — говорится в заявлении.
RT на русском 00:58
Гаджеты
Google запустила опрос по новой ОС Android 11 для пользователей
Официальный опрос для пользователей смартфонов Pixel о новой версии операционной системы Android выпустила Google 10 июля.
ИА Красная Весна вчера в 02:27
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
Общество
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Политика
Экзитпол: Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в Польше
ТАСС вчера в 17:13
Наука
Ученые обнаружили, что оптимисты спят лучше пессимистов
Ученые из отделения эпидемиологии Венского медицинского университета провели свежее исследование, в результате которого обнаружили, что оптимисты спят лучше пессимистов.
Ferra 10 июля в 11:36
Шоу-бизнес
Звезда Болливуда Айшвария Рай заразилась коронавирусом
Вечерняя Москва вчера в 11:26
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
Футбол
В случае увольнения Конте «Интеру» придётся выплатить ему € 150 млн
По информации источника, в случае увольнения специалиста по какой-либо причине миланскому клубу придётся выплатить ему неустойку в размере € 150 м. При этом Конте является самым высокооплачиваемым тренером в Серии А. Его зарплата составляет € 12 млн в год.
Чемпионат вчера в 18:51
Общество
Суд США постановил провести первую за 17 лет смертную казнь
Федеральный апелляционный суд США принял решение провести 13 июля первую с 2003 года смертную казнь.
Life.ru вчера в 22:48
Футбол
Петербургского арбитра Лапочкина заподозрили в игре на ставках
Футбольного арбитра из Петербурга Сергея Лапочкина подозревают в игре на спортивном тотализаторе, сообщает Metaratings.ru.
Московский Комсомолец вчера в 08:17
Общество
Число жертв наводнений и оползней в Японии возросло до 72
Как минимум 72 человека стали жертвами сильных ливней и наводнений в Японии. Такие данные приводит японское общественное телевидение.
Московский Комсомолец вчера в 23:55
Экономика
Кудрин сообщил о застое в экономике
Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости 11 июля в 18:40
Здоровье
В Якутске начал работать городской пляж
Во избежание распространения коронавирусной инфекции, работают только киоски, торгующие прохладительными напитками, мороженым.
Аргументы и Факты - Якутия 00:41
Футбол
Гендиректор ФК «Локомотив» показал неприличный жест болельщикам
Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе показал неприличный жест фанату команды во время матча против «Уфы».
Известия вчера в 17:52
Политика
Санкэй симбун (Япония): хватит выражать сожаления по поводу незаконных действий других стран в отношении островов Сенкаку и «северных территорий»
Санкэй симбун (Япония): хватит выражать сожаления по поводу незаконных действий других стран в отношении островов Сенкаку и «северных территорий»
ДВ-РОСС вчера в 23:10
Хоккей
Шесть россиян приглашены в тренировочный лагерь «Вашингтона»
Шесть российских хоккеистов приглашены в тренировочный лагерь "Вашингтон Кэпиталз" перед возобновлением сезона НХЛ, сообщается на сайте клуба.
РИА Новости вчера в 18:05
Авто
Энтузиаст создал скоростной электровелосипед из стиральной машины
Один предприимчивый инженер сумел на досуге создать электровелосипед, используя компоненты стиральной машины.
iXBT.com 10 июля в 14:44
Футбол
Карпин, Арутюнянц и Рыскин покинут «Ростов»
Карпин тренирует южан с декабря 2017-го. Недавно тренер продлил контракт с клубом на пять лет.
ODDS.ru 11 июля в 10:56
Армия и оружие
Герой России рассказал, как попал под обстрел на Су-25
Командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, как во время выполнения задания в августе 2008 года попал под плотный обстрел на своем Су-25.
РИА Новости вчера в 15:30
Общество
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
Специалисты российского МГМУ имени Сеченова сообщили об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
RT на русском вчера в 06:50