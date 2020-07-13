Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России резко подорожал анальгин

В июне в России резко подорожал анальгин. Об этом пишет газета «Известия». По данным издания, цены у разных производителей выросли от 25 до 38 процентов.
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с чего всё началось

Цены — боль: в России резко подорожал анальгин

В июне в России резко подорожал анальгин, выяснили «Известия». По данным государственной системы ЕМИСС, цены на популярное обезболивающее выросли чуть более чем на четверть. Впрочем, в коммерческих структурах есть данные о подорожании анальгина до 38%.
Известиявчера в 17:01

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Ценник на анальгин резко взлетел в России

Телеканал 360°01:22

Пандемия COVID-19 может привести к удорожанию многих лекарств – эксперты

Московский Комсомолец00:57

В России резко подорожал анальгин

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В России зафиксировали рост цен на анальгин

Online47.ruвчера в 18:40

В России резко взлетела цена на самое популярное лекарство: Продолжение следует

Царьград00:21

В России зафиксировали рост цен на анальгин до 38%

Известиявчера в 17:20
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Здоровье

Россиян предупредили об опасности употребления кофе в жару

Медик предупреждает, что в жару следует ограничить употребление кофе, поскольку он приводит к обезвоживанию организма.
Evo-rus.com вчера в 07:56
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Происшествия

Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области

Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
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Общество

Саратовцам грозят штрафы за включение музыки в обед

Что касается наказаний для нарушителей новой версии "закона о тишине", то им грозит предупреждение или штраф, который для граждан составит от 1 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - от 2 до 5 тыс. рублей, для юрлиц - от 10 до 20 тыс. рублей.
Взгляд-инфо 11 июля в 02:14
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
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Единоборства

Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru вчера в 00:19
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Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Известия 11 июля в 06:20
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Общество

Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян с 15 июля

Венгрия первой из стран Евросоюза откроет границы для россиян. Приехать сюда можно будет с 15 июля.
Российская газета вчера в 20:44
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Футбол

Широков и Ловчев назвали чистым пенальти в матче «Сочи» и «Спартака»

Бывшие футболисты «Спартака» Роман Широков и Евгений Ловчев отреагировали спорный момент в матче между «Сочи» и «красно-белыми», который состоялся в 28-м туре российской Премьер-лиги.
ProstoProSport вчера в 12:46
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
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Происшествия

В посёлке на Таймыре ввели режим ЧС после разлива топлива

«В связи с разливом авиационного топлива в посёлке Тухард введён режим ЧС муниципального характера», — говорится в заявлении.
RT на русском 00:58
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Гаджеты

Google запустила опрос по новой ОС Android 11 для пользователей

Официальный опрос для пользователей смартфонов Pixel о новой версии операционной системы Android выпустила Google 10 июля.
ИА Красная Весна вчера в 02:27
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
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Общество

Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США

Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Политика

Экзитпол: Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в Польше

ТАСС вчера в 17:13
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Наука

Ученые обнаружили, что оптимисты спят лучше пессимистов

Ученые из отделения эпидемиологии Венского медицинского университета провели свежее исследование, в результате которого обнаружили, что оптимисты спят лучше пессимистов.
Ferra 10 июля в 11:36
Шоу-бизнес

Звезда Болливуда Айшвария Рай заразилась коронавирусом

Вечерняя Москва вчера в 11:26
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
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Футбол

В случае увольнения Конте «Интеру» придётся выплатить ему € 150 млн

По информации источника, в случае увольнения специалиста по какой-либо причине миланскому клубу придётся выплатить ему неустойку в размере € 150 м. При этом Конте является самым высокооплачиваемым тренером в Серии А. Его зарплата составляет € 12 млн в год.
Чемпионат вчера в 18:51
Общество

Суд США постановил провести первую за 17 лет смертную казнь

Федеральный апелляционный суд США принял решение провести 13 июля первую с 2003 года смертную казнь.
Life.ru вчера в 22:48
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Футбол

Петербургского арбитра Лапочкина заподозрили в игре на ставках

Футбольного арбитра из Петербурга Сергея Лапочкина подозревают в игре на спортивном тотализаторе, сообщает Metaratings.ru.
Московский Комсомолец вчера в 08:17
Общество

Число жертв наводнений и оползней в Японии возросло до 72

Как минимум 72 человека стали жертвами сильных ливней и наводнений в Японии. Такие данные приводит японское общественное телевидение.
Московский Комсомолец вчера в 23:55
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Экономика

Кудрин сообщил о застое в экономике

Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости 11 июля в 18:40
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Здоровье

В Якутске начал работать городской пляж

Во избежание распространения коронавирусной инфекции, работают только киоски, торгующие прохладительными напитками, мороженым.
Аргументы и Факты - Якутия 00:41
Футбол

Гендиректор ФК «Локомотив» показал неприличный жест болельщикам

Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе показал неприличный жест фанату команды во время матча против «Уфы».
Известия вчера в 17:52
Политика

Санкэй симбун (Япония): хватит выражать сожаления по поводу незаконных действий других стран в отношении островов Сенкаку и «северных территорий»

Санкэй симбун (Япония): хватит выражать сожаления по поводу незаконных действий других стран в отношении островов Сенкаку и «северных территорий»
ДВ-РОСС вчера в 23:10
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Хоккей

Шесть россиян приглашены в тренировочный лагерь «Вашингтона»

Шесть российских хоккеистов приглашены в тренировочный лагерь "Вашингтон Кэпиталз" перед возобновлением сезона НХЛ, сообщается на сайте клуба.
РИА Новости вчера в 18:05
Авто

Энтузиаст создал скоростной электровелосипед из стиральной машины

Один предприимчивый инженер сумел на досуге создать электровелосипед, используя компоненты стиральной машины.
iXBT.com 10 июля в 14:44
Футбол

Карпин, Арутюнянц и Рыскин покинут «Ростов»

Карпин тренирует южан с декабря 2017-го. Недавно тренер продлил контракт с клубом на пять лет.
ODDS.ru 11 июля в 10:56
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Армия и оружие

Герой России рассказал, как попал под обстрел на Су-25

Командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, как во время выполнения задания в августе 2008 года попал под плотный обстрел на своем Су-25.
РИА Новости вчера в 15:30
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Общество

В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса

Специалисты российского МГМУ имени Сеченова сообщили об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
RT на русском вчера в 06:50
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