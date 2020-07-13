Экономика
Lenta.ruВ России резко подорожал анальгин
В июне в России резко подорожал анальгин. Об этом пишет газета «Известия». По данным издания, цены у разных производителей выросли от 25 до 38 процентов.
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с чего всё началось
В июне в России резко подорожал анальгин, выяснили «Известия». По данным государственной системы ЕМИСС, цены на популярное обезболивающее выросли чуть более чем на четверть. Впрочем, в коммерческих структурах есть данные о подорожании анальгина до 38%.Известиявчера в 17:01
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Политика
Власти приступили к реформе российской «мягкой силы»
Российские власти начали обсуждение реформы российской «мягкой силы», рассказали РБК два собеседника, близких к Кремлю, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК 00:00
Общество
Многодетным семьям с детьми до трёх лет предложили предоставлять нянь
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил на безвозмездной основе предоставлять услуги нянь многодетным семьям, в которых как минимум двое детей младше трёх лет.
RT на русском вчера в 23:05
Общество
Около 35 тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
В Хабаровске 11 июля начался митинг в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.
News.ru 11 июля в 01:52
Единоборства
Российский боец впервые стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Титул чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе завоевал россиянин Петр Ян.
Профиль вчера в 07:14
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ 11 июля в 10:49
Шоу-бизнес
Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера
Сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц.
РИА Новости вчера в 11:20
Общество
ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу
Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу.
Известия вчера в 23:03
Технологии
Иммунолог назвал варианты избежать заражения коронавирусом
Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, при каких условиях человек может избежать заражения коронавирусом или обеспечить легкое течение болезни.
Известия вчера в 22:27
Общество
В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу
Министерство труда поддержало депутатский законопроект о возможности возмещения россиянам затрат, связанных с удаленной работой.
Lenta.ru вчера в 20:15
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Политика
Киев консультируется о включении США в форматы переговоров по Донбассу
По словам вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова, представляющего страну в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на территории Донбасса, Киев заинтересован в том, чтобы к минскому и нормандскому форматам переговоров были подключены США и Великобритания.
Московский Комсомолец вчера в 16:50
Происшествия
В Нижегородской области при крушении самолета Ан-2 погиб человек
На юге Нижегородской области упал легкомоторный самолет Ан-2, в результате чего погиб человек.
РБК вчера в 22:38
Футбол
Уткин заявил, что чемпионство в РПЛ не выигрывается, а проигрывается
«Краснодар» за последние четыре матча выиграл только один раз. У ЦСКА после рестарта РПЛ тренер то уходит, то возвращается.
ГЛАС.RU вчера в 22:47
Общество
В Роспотребнадзоре назвали насекомых пострашнее комаров
Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала в интервью радио Sputnik о самом страшном гнусе.
РИА Новости вчера в 21:28
Футбол
«Правила нужно изменить». Дженнаро Гаттузо — о пенальти за игру рукой
Что касается игры рукой, я не могу представить футболиста, который прыгает или двигается с руками за спиной.
Спорт-Экспресс вчера в 19:06
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца по предварительному сговору.
РБК вчера в 18:13
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Культура
Стас Михайлов вышел под дождь и обнялся с Лукашенко
Во время своего последнего концерта Стас Михайлов вышел под дождь, чтобы пожать руку президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Экономика сегодня вчера в 12:26
Общество
Жители алтайского села рассчитывают рассказать Андрею Малахову об ужасной вони
Жители села Боровиха Первомайского района Алтайского края подали заявку на участие в программе «Прямой эфир» Андрея Малахова на телеканале «Россия 1», пишет "Банкфакс".
Алтапресс вчера в 23:30
Общество
Китайский блогер назвал самые необычные российские блюда
Китайский блогер назвал самые необычные российские продукты и блюда.
Lenta.ru вчера в 10:14
Общество
Суд США постановил провести первую за 17 лет смертную казнь
Федеральный апелляционный суд США принял решение провести 13 июля первую с 2003 года смертную казнь.
Life.ru вчера в 22:48
Культура
Фестиваль имени Евдокимова «Земляки» пройдет в августе и декабре
Завершение фестиваля "Земляки" запланировано на 7 декабря в Барнауле – на этот раз большим концертом.
Толк вчера в 23:59
Здоровье
Врач Чад Крилич предсказал третью волну коронавируса в США
Врач Чад Крилич, работающий в США, предсказал третью волну коронавируса.
Дни24 вчера в 05:25
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 11 июля в 08:26
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
Шоу-бизнес
Ургант показал своих подросших дочерей
На первой фотографии, которую Ургант снабдил надписью «Girls!» были запечатлены жена шоумена Наталья Кикнадзе и их младшая дочь — 4-летняя Валерия.
Gazeta.SPb вчера в 19:03
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия вчера в 14:49
Происшествия
В Приморье осудят экс-полицейских за убийство человека на охоте
ТАСС вчера в 23:48
Общество
На 30% возросла заразность коронавируса SARS-CoV-2
Профессор Габриэль Леунг (Gabriel Leung), декан медицинской школы Университета Гонконга, заявил в беседе с изданием South China Morning Post, что новый штамм коронавируса заразнее предыдущего на 30% из-за мутации ДНК.
Live24 вчера в 02:40