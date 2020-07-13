Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России резко подорожал анальгин

В июне в России резко подорожал анальгин. Об этом пишет газета «Известия». По данным издания, цены у разных производителей выросли от 25 до 38 процентов.
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с чего всё началось

Цены — боль: в России резко подорожал анальгин

В июне в России резко подорожал анальгин, выяснили «Известия». По данным государственной системы ЕМИСС, цены на популярное обезболивающее выросли чуть более чем на четверть. Впрочем, в коммерческих структурах есть данные о подорожании анальгина до 38%.
Известиявчера в 17:01

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Ценник на анальгин резко взлетел в России

Телеканал 360°01:22

Пандемия COVID-19 может привести к удорожанию многих лекарств – эксперты

Московский Комсомолец00:57

В России резко подорожал анальгин

Lenta.ruвчера в 20:58

В России резко взлетела цена на самое популярное лекарство: Продолжение следует

Царьград00:21

В России зафиксировали рост цен на анальгин

Online47.ruвчера в 18:40

В России резко подорожал анальгин

URA.Ruвчера в 17:51

В России зафиксировали рост цен на анальгин до 38%

Известиявчера в 17:20
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Происшествия

В посёлке на Таймыре ввели режим ЧС после разлива топлива

RT на русском 00:58
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Футбол

«Правила нужно изменить». Дженнаро Гаттузо — о пенальти за игру рукой

Что касается игры рукой, я не могу представить футболиста, который прыгает или двигается с руками за спиной.
Спорт-Экспресс вчера в 19:06
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Происшествия

Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области

Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
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Политика

Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму

«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
Общество

Десятки тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала

Новый Калининград.Ru 11 июля в 08:23
9,2K
Экономика

Минсельхоз рассказал, почему в Сахалинской области дорогой картофель

Картофель по высоким ценам продолжают продавать в Сахалинской области.
АСТВ 00:41
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,3K
Экономика

Почти 2,5 тыс. крупных компаний получили отсрочку по налогам

Основная масса отсрочек приходится на малый и средний бизнес, тогда как крупные компании получили право отложить налоговые выплаты лишь на 10,5 млрд руб.
РБК вчера в 23:04
Футбол

Петербургского арбитра Лапочкина заподозрили в игре на ставках

Футбольного арбитра из Петербурга Сергея Лапочкина подозревают в игре на спортивном тотализаторе, сообщает Metaratings.ru.
Московский Комсомолец вчера в 08:17
Политика

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 июля

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 727 тыс. (6615 за сутки).
РБК 00:47
Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Известия вчера в 14:49
1,9K
Общество

Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке

Один из пунктов законопроекта говорит о праве работника на удаленке использовать личное оборудование, а также предусматривает возможность компенсации за его использование.
РБК вчера в 21:45
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Единоборства

Российский боец Петр Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC

Ян стал вторым россиянином в истории, который смог стать чемпионов UFC. Ранее пояс в легком весе получил Хабиб Нурмагомедов.
Вечерняя Москва вчера в 01:25
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Происшествия

Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Москва, 13 июля 2020, 08:37 — REGNUM Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, и передаст его в скором времени в суд.
REGNUM 01:37
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Кино

«Большое кино» впало в «Кому»

Помимо «Большого кино» и «Марс Медиа» картину финансировали киностудия КИТ (входит в «Газпром-медиа») и Fresh Film Армена Ананикяна, а также государственный Фонд кино, который выделил «Большому кино» 40 млн руб. безвозвратно и 60 млн руб. на условиях возврата.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Общество

Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян

Открытие в России границ и авиасообщения с другими странами будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пока власти ориентируются на внутренний туризм, также отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости вчера в 20:30
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Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
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Общество

Мексика вышла на четвертое место по числу смертей от коронавируса

Число жертв уже превысило 35 тысяч. Мексика вышла на четвертое место в мире по показателю смертности.
Lenta.ru 01:49
Общество

Число жертв наводнений и оползней в Японии возросло до 72

Как минимум 72 человека стали жертвами сильных ливней и наводнений в Японии. Такие данные приводит японское общественное телевидение.
Московский Комсомолец вчера в 23:55
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
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Фигурное катание

Тутберидзе победила в номинации «Лучший тренер» по версии ISU

Народные новости 11 июля в 13:08
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Политика

Украина заявила о желании подключить США к переговорам по Донбассу

Киев выступает за участие США и Великобритании в минском и «нормандском» форматах переговоров по урегулированию в Донбассе, заявил вице-премьер Украины, представитель страны в контактной группе Алексей Резников.
Известия 00:56
3
Здоровье

Немецкие медики допустили повторное заражение коронавирусом

Через некоторое время у переболевших COVID-19 людей сильно снижается количество выработанных антител, что влечет вероятность повторного заражения.
Известия вчера в 15:56
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Общество

Банк России раскрыл схему мошенничества через рекламу

В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:12
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
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Футбол

Широков и Ловчев назвали чистым пенальти в матче «Сочи» и «Спартака»

Бывшие футболисты «Спартака» Роман Широков и Евгений Ловчев отреагировали спорный момент в матче между «Сочи» и «красно-белыми», который состоялся в 28-м туре российской Премьер-лиги.
ProstoProSport вчера в 12:46
1
Общество

Синоптики предсказали новое арктическое вторжение в столичном регионе

На следующей неделе в столичный регион придет арктический воздух, в среду, 15 июля, ожидается похолодание до плюс 16 градусов.
РБК вчера в 13:38
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Общество

Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США

Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
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Общество

Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости 11 июля в 22:30
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