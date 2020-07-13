Экономика
Lenta.ruВ России резко подорожал анальгин
В июне в России резко подорожал анальгин. Об этом пишет газета «Известия». По данным издания, цены у разных производителей выросли от 25 до 38 процентов.
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с чего всё началось
В июне в России резко подорожал анальгин, выяснили «Известия». По данным государственной системы ЕМИСС, цены на популярное обезболивающее выросли чуть более чем на четверть. Впрочем, в коммерческих структурах есть данные о подорожании анальгина до 38%.Известиявчера в 17:01
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Происшествия
В посёлке на Таймыре ввели режим ЧС после разлива топлива
RT на русском 00:58
Футбол
«Правила нужно изменить». Дженнаро Гаттузо — о пенальти за игру рукой
Что касается игры рукой, я не могу представить футболиста, который прыгает или двигается с руками за спиной.
Спорт-Экспресс вчера в 19:06
Происшествия
Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
Политика
Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму
«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
Общество
Десятки тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
Новый Калининград.Ru 11 июля в 08:23
Экономика
Минсельхоз рассказал, почему в Сахалинской области дорогой картофель
Картофель по высоким ценам продолжают продавать в Сахалинской области.
АСТВ 00:41
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Экономика
Почти 2,5 тыс. крупных компаний получили отсрочку по налогам
Основная масса отсрочек приходится на малый и средний бизнес, тогда как крупные компании получили право отложить налоговые выплаты лишь на 10,5 млрд руб.
РБК вчера в 23:04
Футбол
Петербургского арбитра Лапочкина заподозрили в игре на ставках
Футбольного арбитра из Петербурга Сергея Лапочкина подозревают в игре на спортивном тотализаторе, сообщает Metaratings.ru.
Московский Комсомолец вчера в 08:17
Политика
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 727 тыс. (6615 за сутки).
РБК 00:47
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия вчера в 14:49
Общество
Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке
Один из пунктов законопроекта говорит о праве работника на удаленке использовать личное оборудование, а также предусматривает возможность компенсации за его использование.
РБК вчера в 21:45
Единоборства
Российский боец Петр Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC
Ян стал вторым россиянином в истории, который смог стать чемпионов UFC. Ранее пояс в легком весе получил Хабиб Нурмагомедов.
Вечерняя Москва вчера в 01:25
Происшествия
Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Москва, 13 июля 2020, 08:37 — REGNUM Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, и передаст его в скором времени в суд.
REGNUM 01:37
Кино
«Большое кино» впало в «Кому»
Помимо «Большого кино» и «Марс Медиа» картину финансировали киностудия КИТ (входит в «Газпром-медиа») и Fresh Film Армена Ананикяна, а также государственный Фонд кино, который выделил «Большому кино» 40 млн руб. безвозвратно и 60 млн руб. на условиях возврата.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Общество
Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян
Открытие в России границ и авиасообщения с другими странами будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пока власти ориентируются на внутренний туризм, также отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости вчера в 20:30
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Общество
Мексика вышла на четвертое место по числу смертей от коронавируса
Число жертв уже превысило 35 тысяч. Мексика вышла на четвертое место в мире по показателю смертности.
Lenta.ru 01:49
Общество
Число жертв наводнений и оползней в Японии возросло до 72
Как минимум 72 человека стали жертвами сильных ливней и наводнений в Японии. Такие данные приводит японское общественное телевидение.
Московский Комсомолец вчера в 23:55
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
Фигурное катание
Тутберидзе победила в номинации «Лучший тренер» по версии ISU
Народные новости 11 июля в 13:08
Политика
Украина заявила о желании подключить США к переговорам по Донбассу
Киев выступает за участие США и Великобритании в минском и «нормандском» форматах переговоров по урегулированию в Донбассе, заявил вице-премьер Украины, представитель страны в контактной группе Алексей Резников.
Известия 00:56
Здоровье
Немецкие медики допустили повторное заражение коронавирусом
Через некоторое время у переболевших COVID-19 людей сильно снижается количество выработанных антител, что влечет вероятность повторного заражения.
Известия вчера в 15:56
Общество
Банк России раскрыл схему мошенничества через рекламу
В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:12
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
Футбол
Широков и Ловчев назвали чистым пенальти в матче «Сочи» и «Спартака»
Бывшие футболисты «Спартака» Роман Широков и Евгений Ловчев отреагировали спорный момент в матче между «Сочи» и «красно-белыми», который состоялся в 28-м туре российской Премьер-лиги.
ProstoProSport вчера в 12:46
Общество
Синоптики предсказали новое арктическое вторжение в столичном регионе
На следующей неделе в столичный регион придет арктический воздух, в среду, 15 июля, ожидается похолодание до плюс 16 градусов.
РБК вчера в 13:38
Общество
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости 11 июля в 22:30