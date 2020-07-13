Экономика
Lenta.ruВ России резко подорожал анальгин
В июне в России резко подорожал анальгин. Об этом пишет газета «Известия». По данным издания, цены у разных производителей выросли от 25 до 38 процентов.
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с чего всё началось
В июне в России резко подорожал анальгин, выяснили «Известия». По данным государственной системы ЕМИСС, цены на популярное обезболивающее выросли чуть более чем на четверть. Впрочем, в коммерческих структурах есть данные о подорожании анальгина до 38%.Известиявчера в 17:01
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Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Discover24 вчера в 03:34
Политика
Президент Сербии опроверг причастность России к протестам в стране
Президент Сербии Александр Вучич заявил 12 июля, что у него нет никаких доказательств причастности России к демонстрациям в Белграде.
Известия вчера в 23:06
Гаджеты
Oppo готовит сверхбыструю зарядку мощностью 125 Вт
Представленная в сентябре 2019 года зарядка SuperVOOC 2.0 обладает меньшей мощностью (65 Ватт), при этом она позволяет полностью восстановить заряд смартфона с аккумулятором емкостью 4000 мАч примерно за 30 минут.
Evo-rus.com 02:54
Происшествия
Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Коммерсантъ 11 июля в 10:49
Общество
Венгрия планирует 15 июля открыть границы для въезда из России
Въезд на территорию Венгрии из России будет разрешен с 15 июля. Об этом говорится на странице посольства Венгрии в России в Facebook.
Газета.Ru 02:58
Авто
«КАМАЗ» в 1 полугодии увеличил производство на 11,8%
"КАМАЗ" за 1 полугодие 2020 года выпустил 16 647 машкомплектов, что на 11,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
Finam.Ru 03:06
Политика
Украина заявила о желании подключить США к переговорам по Донбассу
Киев выступает за участие США и Великобритании в минском и «нормандском» форматах переговоров по урегулированию в Донбассе, заявил вице-премьер Украины, представитель страны в контактной группе Алексей Резников.
Известия 00:56
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
Общество
В Новосибирске возобновили торговлю во всех форматах
На территории Новосибирской области с сегодняшнего дня возобновляется работа магазинов непродовольственных товаров, расположенных на площадках крупных торговых центров.
Российская газета 02:05
Политика
Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши
РИА Новости 02:13
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 10 июля в 03:13
Шоу-бизнес
Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера
Сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц.
РИА Новости вчера в 11:20
Баскетбол
Грузинский баскетболист не собирается оправдываться за переход в ЦСКА
Газета.Ru 10 июля в 12:34
Происшествия
Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Москва, 13 июля 2020, 08:37 — REGNUM Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, и передаст его в скором времени в суд.
REGNUM 01:37
Политика
СМИ назвали возможных кандидатов на замену Фургалу
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в конце прошлой недели по подозрению в организации убийств предпринимателей, может покинуть пост до четверга.
Smolnarod.ru 02:03
Общество
Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке
Один из пунктов законопроекта говорит о праве работника на удаленке использовать личное оборудование, а также предусматривает возможность компенсации за его использование.
РБК вчера в 21:45
Экономика
Платить «налог для богатых» придется обычным россиянам
Говоря о наследуемой недвижимости, следует учесть, что наследникам придется оплатить налог только в том случае, если они решат продать ее ранее, чем пройдет три года после их вступления в наследство.
Russia News 02:13
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
Политика
В МИД прокомментировали решение превратить собор Святой Софии в мечеть
Решение Турции сделать мечеть из собора Святой Софии является внутренним делом страны, в которое никто не должен вмешиваться, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, обратив внимание на значение этого объекта с точки зрения объекта мировой культуры и цивилизации.
РИА Новости 03:14
Экономика
Продажи элитных загородных домов в Подмосковье упали на фоне пандемии
По итогам первого полугодия 2020 года объем предложения на рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье сократился на первичном рынке на 13%, а на вторичном — на 6%. Об этом говорится в исследовании Knight Frank, поступившем в РБК.
РБК 01:00
Технологии
IT-специалисты дали советы, как создавать надёжные пароли
Эксперты по информационной безопасности рассказали, как создавать надёжные пароли, а затем не забывать их.
News.ru 01:19
Шоу-бизнес
В США умерла жена Джона Траволты
О смерти актрисы в своём Instagram сообщил её супруг Джон Траволта. Он рассказал, что Келли Престон два года боролась с раком груди.
RT на русском 03:04
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM вчера в 10:47
Происшествия
Дело Дмитриева. Раскопки. Как оно строилось, развивалось и кто его курировал. Исследование «Новой»
В апреле 2018 года суд уже оправдывал его по делу об изготовлении порнографии с участием малолетней приемной дочери и развратных действиях в отношении нее.
Новая газета 01:59
Здоровье
Диетолог Соломатина назвала разрушающие мозг в жару продукты
Более подробный перечень небезопасных продуктов назвала в интервью «Комсомольской правде» диетолог Елена Соломатина.
MedikForum.ru вчера в 12:32
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Музыка
Александр Ревва представил клип на песню «Перетанцуй меня»
Шоумен Александр Ревва официально представил свой новый клип.
RuNews24.ru 00:09