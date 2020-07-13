Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России резко подорожал анальгин

В июне в России резко подорожал анальгин. Об этом пишет газета «Известия». По данным издания, цены у разных производителей выросли от 25 до 38 процентов.
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Цены — боль: в России резко подорожал анальгин

В июне в России резко подорожал анальгин, выяснили «Известия». По данным государственной системы ЕМИСС, цены на популярное обезболивающее выросли чуть более чем на четверть. Впрочем, в коммерческих структурах есть данные о подорожании анальгина до 38%.
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В России резко подорожало популярное обезболивающее

Газета Кемерова22:57

В России резко подорожал анальгин

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В России зафиксировали рост цен на анальгин до 38%

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В России резко подорожал анальгин

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В России зафиксировали рост цен на анальгин

Online47.ru18:40

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URA.Ru17:51

В России резко подскочили цены на анальгин

АБН21:48
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Происшествия

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Общество

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Общество

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Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК 19:47
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Экономика

Кудрин сообщил о застое в экономике

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РИА Новости вчера в 18:40
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Кино

Авторы «Бессмертной гвардии» показали кадры боевой подготовки

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Общество

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Министерство труда поддержало депутатский законопроект о возможности возмещения россиянам затрат, связанных с удаленной работой.
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Происшествия

232 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

На 12 июля в Алтайском крае у 5821 человека выявлено заражение коронавирусом COVID-19, в числе инфицированных 572 ребенка.
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Политика

Отставка Сергея Фургала может состояться уже на этой неделе

В пятницу в Москве был арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
Коммерсантъ 15:52
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Автоспорт

В Renault подали протест против Racing Point

В воскресенье вечером после финиша Гран При Штирии команда Renault подала официальный протест против машин Racing Point.
F1news.ru 13:43
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Врач Чад Крилич предсказал третью волну коронавируса в США

Врач Чад Крилич, работающий в США, предсказал третью волну коронавируса.
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Культура

Стас Михайлов вышел под дождь и обнялся с Лукашенко

Во время своего последнего концерта Стас Михайлов вышел под дождь, чтобы пожать руку президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
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Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
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Технологии

Эксперты рассказали, как придумать и не забыть надежный пароль

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Диетологи назвали якобы полезные продукты, которые не помогают похудеть

Обезжиренные кисломолочные продукты, которые считаются очень полезными, не несут в себе ничего хорошего.
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На двух военных базах США в Японии ввели карантин по коронавирусу

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