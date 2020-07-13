Экономика
Lenta.ruВ России резко подорожал анальгин
В июне в России резко подорожал анальгин. Об этом пишет газета «Известия». По данным издания, цены у разных производителей выросли от 25 до 38 процентов.
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с чего всё началось
В июне в России резко подорожал анальгин, выяснили «Известия». По данным государственной системы ЕМИСС, цены на популярное обезболивающее выросли чуть более чем на четверть. Впрочем, в коммерческих структурах есть данные о подорожании анальгина до 38%.Известия17:01
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Автоспорт
ФИА приняла к рассмотрению протест «Рено» против «Рэйсинг Пойнт»
Напомним, ранее представители «Рено» пожаловались на нарушение регламента со стороны «Рэйсинг Пойнт».
Матч ТВ 16:42
Здоровье
Главный санврач Бурятии: «Нарушения продолжают выявляться»
Главный санитарный врач Сергей Ханхареев обратился к бизнесменам в связи с ковидными правилами Предпринимателей Бурятии, особенно работающих в сфере туризма и общепита, призвали "проявить максимум ответственности".
Байкал-Daily 20:55
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Авто
Энтузиаст создал скоростной электровелосипед из стиральной машины
Один предприимчивый инженер сумел на досуге создать электровелосипед, используя компоненты стиральной машины.
iXBT.com 10 июля в 14:44
Политика
Президент Сербии опроверг причастность России к протестам в стране
Президент Сербии Александр Вучич заявил 12 июля, что у него нет никаких доказательств причастности России к демонстрациям в Белграде.
Известия 23:06
Общество
Пробки в 9 баллов образовались в Иркутске утром 13 июля
Областная газета (г. Иркутск) 22:37
Общество
МВД назвало организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
RuNews24.ru вчера в 20:33
Хоккей
Овечкин показал фото с российскими хоккеистами «Вашингтона»
Во время паузы, вызванной пандемией коронавируса, российские хоккеисты «Вашингтона» встретились дружной компанией.
ProstoProSport 04:17
Общество
Вильфанд предупредил о «заполярной» погоде в Москве
Пусть москвичи готовятся к похолоданию, форму одежды надо будет менять.
РИА Новости 21:19
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК 19:47
Экономика
Кудрин сообщил о застое в экономике
Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости вчера в 18:40
Кино
Авторы «Бессмертной гвардии» показали кадры боевой подготовки
Российская газета вчера в 12:53
Общество
В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу
Министерство труда поддержало депутатский законопроект о возможности возмещения россиянам затрат, связанных с удаленной работой.
Lenta.ru 20:15
Происшествия
232 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
На 12 июля в Алтайском крае у 5821 человека выявлено заражение коронавирусом COVID-19, в числе инфицированных 572 ребенка.
Kursk.com 02:43
Политика
Отставка Сергея Фургала может состояться уже на этой неделе
В пятницу в Москве был арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
Коммерсантъ 15:52
Автоспорт
В Renault подали протест против Racing Point
В воскресенье вечером после финиша Гран При Штирии команда Renault подала официальный протест против машин Racing Point.
F1news.ru 13:43
Здоровье
Врач Чад Крилич предсказал третью волну коронавируса в США
Врач Чад Крилич, работающий в США, предсказал третью волну коронавируса.
Дни24 05:25
Культура
Стас Михайлов вышел под дождь и обнялся с Лукашенко
Во время своего последнего концерта Стас Михайлов вышел под дождь, чтобы пожать руку президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Экономика сегодня 12:26
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК 12:37
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Технологии
Эксперты рассказали, как придумать и не забыть надежный пароль
Основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян сообщил, что придумать пароль можно при помощи мнемонических правил.
РИА Новости 20:16
Здоровье
Диетологи назвали якобы полезные продукты, которые не помогают похудеть
Обезжиренные кисломолочные продукты, которые считаются очень полезными, не несут в себе ничего хорошего.
Волга-Медиа 15:28
Происшествия
В Иркутске ликвидировали пожар на крыше многоэтажного дома
Известия вчера в 23:45
Общество
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
RT на русском 20:36
Культура
Картина Роя Лихтенштейна продана на аукционе Christie’s за $46 млн
ToDay News Ufa 16:47
Армия и оружие
На двух военных базах США в Японии ввели карантин по коронавирусу
В шумных мероприятиях участвовало много людей, в том числе и военные США. Сейчас на базах уже 60 случаев заражения, 38 из них - на Футэмме.
RuNews24.ru вчера в 10:22