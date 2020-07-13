В июне в России резко подорожал анальгин, выяснили «Известия». По данным государственной системы ЕМИСС, цены на популярное обезболивающее выросли чуть более чем на четверть. Впрочем, в коммерческих структурах есть данные о подорожании анальгина до 38%.

с чего всё началось

В июне в России резко подорожал анальгин. Об этом пишет газета «Известия». По данным издания, цены у разных производителей выросли от 25 до 38 процентов.

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