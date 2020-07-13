Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России резко подорожал анальгин

В июне в России резко подорожал анальгин. Об этом пишет газета «Известия». По данным издания, цены у разных производителей выросли от 25 до 38 процентов.
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В России зафиксировано резкое подорожание анальгина

Мойка7821:12

В России резко подорожал анальгин

Lenta.ru20:58

В России зафиксировали рост цен на анальгин

Online47.ru18:40

В России резко подорожал Анальгин

URA.Ru17:51

В России зафиксировали рост цен на анальгин до 38%

Известия17:20
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 21:22, Ашберн
Шоу-бизнес

Андрей Губин впервые за несколько лет спел на публике

Paparazzi.ru 15:15
Происшествия

На Сахалине из-за задымления эвакуировали воспитанников детского сада

Южно-Сахалинск, 13 июля 2020, 04:12 — REGNUM На Сахалине в детском саду произошло задымление.
REGNUM 21:12
Общество

В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу

Министерство труда поддержало депутатский законопроект о возможности возмещения россиянам затрат, связанных с удаленной работой.
Lenta.ru 20:15
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Происшествия

Третья несогласованная акция в поддержку Фургала прошла в Хабаровске

Третья несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, сообщает ТАСС 12 июля.
Известия 12:45
4,7K
Общество

В Якутии лесные пожары охватили около 340 тысяч гектаров

SakhaNews 20:54
Политика

Экзитпол: Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в Польше

ТАСС 17:13
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Шоу-бизнес

Карпович ответила на слухи о совместном отдыхе с Прилучным

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович ответила на слухи об отношениях с актером Павлом Прилучным, который недавно развелся со своей супругой Агатой Муцениеце.
ФАН 00:11
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Шоу-бизнес

Певица Холзи в откровенном бикини восхитила фанатов

Американская певица Эшли Николетт Франджипани, более известная под псевдонимом Холзи, восхитила фанатов откровенными фото.
ФАН вчера в 07:12
Технологии

Эксперты дали рецепты составления и хранения надежного пароля

По данным исследования «Лаборатории Касперского», отдельные пароли для каждого аккаунта создают лишь 39% россиян.
Ридус 21:05
Общество

В США покончил с собой внук Элвиса Пресли

В американском городе Калабасас (штат Калифорния) в собственной квартире найден мертвым 27-летний Бенджамин Кио — внук короля рок-н-ролла Элвиса Пресли.
РБК 20:45
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
1,3K
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на корабле в США выросло до 21

REGNUM 19:00
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Игры

Ubisoft бесплатно раздаёт Watch Dogs 2

Любой желающий прошедший регистрацию на сервисе Uplay может совершенно бесплатно загрузить Watch Dogs 2. Стоит отметить, что после презентации бесплатная раздача закончится.
The GEEK 15:00
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Шоу-бизнес

Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры

После смерти Виктора Проскурина прошло всего две недели, а родственники актера уже попросили его гражданскую супругу с вещами на выход из московской квартиры.
StarHit.ru 08:00
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Единоборства

Российский боец впервые стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Титул чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе завоевал россиянин Петр Ян.
Профиль 07:14
2
Общество

В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса

Специалисты российского МГМУ имени Сеченова сообщили об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
RT на русском 06:50
1,3K
Общество

ЦБ рассказал о схеме финансового мошенничества через рекламу

Мошенники для заманивания граждан в свои сети стали использовать безадресную финансовую рекламу, которая адресована не конкретной, а широкой аудитории, не содержит определенных сведений о виде заработка или инвестиций, а только призыв наподобие "Зарабатывай с нами!", рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
РИА Новости 20:14
3
Общество

Вильфанд предупредил о «заполярной» погоде в Москве

Резкое понижение температуры, непрекращающиеся дожди и ветер ждут москвичей и жителей Подмосковья со вторника, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 21:19
26
Политика

Украинский Boeing был сбит в Иране из-за неверных настроек ПВО

Газета.Ru 05:18
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Шоу-бизнес

Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 03:34
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Общество

Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
1,5K
Футбол

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Александрией»

РИА Новости 14:41
Шоу-бизнес

Гуф попарился в сауне с девушкой

Пока бывшая жена Гуфа Айза Анохина и Олег Майами друг-друга пиарят, музыкант наслаждается жизнью.
Paparazzi.ru 07:20
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Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят стал десятым

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу на втором этапе сезона "Формулы-1" Гран-при Штирии, российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал десятым.
РИА Новости 11:13
Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
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Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM 15:49
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Наука

Ученые: Жирные кислоты могут убивать раковые клетки человека

Актуальные Новости 01:38
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Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
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Армия и оружие

ВС Сирии не понесли потерь в стычке с боевиками в Идлибе

SM News вчера в 15:38
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Общество

40 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Темп прироста за последние сутки составил 1,9 %. Всего в регионе выявлено 2097 случаев COVID-2019.
Телепорт 03:16
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