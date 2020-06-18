Энергетика
Жилищный вопрос. Нижегородская областьВ России резко подорожал бензин АИ-95
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну. Таким образом, она обновила исторический максимум. С утра среды цена АИ-95 «премиум» возросла на 0,89 процента.
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с чего всё началось
Эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович объяснил в среду, 17 марта, в беседе с газетой «Вечерняя Москва» подорожание бензина АИ-95, цена которого на бирже достигла 56,7 тыс. рублей за тонну.Известия17 июня в 18:26
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Алексей Миранчук забил первый гол «Локо» при Николиче
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Microsoft внезапно обновила Windows 7
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Западная Украина с 15 по 19 июня: Львовская область хуже всех борется с эпидемией, мэр Черновцов — одно из лиц «партии мэров», на Закарпатье живут Янукович и Зеленский
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В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости 10:11
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Лавров и глава МИД Египта обсудили конфликт в Ливии
Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в Ливии в ходе телефонных переговоров, указано в сообщении.
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Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
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Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
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Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
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В жилом доме на востоке Киева произошёл взрыв, в результате которого были разрушены несколько этажей здания.
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Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
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РФС и РПЛ выступили с заявлением после случаев с «Ростовом» и «Динамо»
Речи об остановке сезона после случаев выявления коронавируса в московском "Динамо" и "Ростове" не идет, клубы могут доиграть текущий сезон, говорится в совместном заявлении Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ).
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