Энергетика

Жилищный вопрос. Нижегородская областьЖилищный вопрос. Нижегородская областьВ России резко подорожал бензин АИ-95

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну. Таким образом, она обновила исторический максимум. С утра среды цена АИ-95 «премиум» возросла на 0,89 процента.
Читать в источнике
Комментировать4,6K
с чего всё началось
Эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович объяснил в среду, 17 марта, в беседе с газетой «Вечерняя Москва
» подорожание бензина АИ-95, цена которого на бирже достигла 56,7 тыс. рублей за тонну.
Известия17 июня в 18:26

Подробнее о событии

Впервые за неделю снизились оптовые цены на бензин марки АИ-95

Петербургский дневник19 июня в 13:54

Бензин стал дефицитом. Что будет с ценами на топливо летом

РИА Новости19 июня в 01:00

Оптовая цена Аи-95 снизилась впервые за неделю

Парламентская газета19 июня в 07:46

Оптовая цена Аи-95 снизилась впервые за неделю

ТАСС19 июня в 07:06

Оптовая цена на 95-й бензин в РФ снизилась впервые за текущую неделю

ИА Красная Весна19 июня в 07:25

Оптовые цены на бензин марки Аи-95 снизились впервые за неделю

Профиль19 июня в 08:59

Эксперт прокомментировал подорожание бензина АИ-95

Известия17 июня в 18:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Футбол

Тренер ЦСКА захотел в отставку после разгрома от «Зенита»

Lenta.ru 11:15
1
Футбол

Алексей Миранчук забил первый гол «Локо» при Николиче

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук открыл счет в матче 23-го тура чемпионата России против «Оренбурга».
Спорт-Экспресс 11:13
Политика

В Белоруссии предъявили обвинение сыну Бабарико

Эдуарду Бабарико, сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, предъявили обвинение.
RT на русском 09:47
4
Общество

В Чебоксарах простились с экс-главой Чувашии Михаилом Игнатьевым

РИА Новости 07:58
1
Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
2,6K
Технологии

Microsoft внезапно обновила Windows 7

Обновление вышло несмотря на то, что компания прекратила официальную поддержку этой операционной системы еще в начале текущего года.
Evo-rus.com 06:36
18
Политика

Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты

Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.
Коммерсантъ 07:42
7,6K
Финансы

Рублю предрекли возврат к минимумам середины марта

Эта неделя завершилась умеренным укреплением рубля, благодаря улучшению настроений на финансовых рынках и подъему нефтяных цен.
Российская газета вчера в 23:00
20
Здоровье

Западная Украина с 15 по 19 июня: Львовская область хуже всех борется с эпидемией, мэр Черновцов — одно из лиц «партии мэров», на Закарпатье живут Янукович и Зеленский

На Западной Украине по-прежнему сосредоточено более половины всех случаев заражения коронавирусом в стране, при этом Волынская, Тернопольская и Львовская области — в пятёрке наихудших в борьбе с эпидемией По состоянию на 19 июня в восьми областях Западной Украины зафиксировано 18230 случаев заражения коронавирусом — это более 52,1% всех инфицированных на Украине.
Украина.ру вчера в 01:00
3
Футбол

«Уфа» победила «Тамбов» в матче РПЛ

Интерфакс-Спорт 10:03
Общество

Умерла 18-летняя популярная российская блогерша

18-летняя блогерша-миллионница Настя Тропицель погибла, говорится под последним постом в аккаунте девушки в Instagram.
РИА Новости 10:01
207
Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
133
Происшествия

Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы

В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости 10:11
454
Происшествия

В Норильске полиция пресекла массовую драку

BFM.ru 07:15
61
Политика

Лавров и глава МИД Египта обсудили конфликт в Ливии

Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в Ливии в ходе телефонных переговоров, указано в сообщении.
Газета.Ru 10:55
Политика

Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 08:30
11
Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
468
Общество

Бизнес Валерии и Пригожина прогорел

Lenta.ru 10:59
9
Игры

Фанат показал финальную версию ремастера Diablo II на Unreal Engine 4

Srnsk вчера в 19:50
Политика

Путин: Крым всегда был российским

Москва, 21 июня 2020, 14:54 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Крым всегда был российским, и проживающие на полуострове люди приняли решение о воссоединении, с этим нужно согласиться.
REGNUM 07:54
382
Происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

РИА Новости вчера в 05:23
599
Наука

Расшифрован геном неандертальца, жившего на Алтае

Evo-rus.com 18 июня в 15:11
24
Происшествия

В многоэтажном жилом доме в Киеве произошёл взрыв

В жилом доме на востоке Киева произошёл взрыв, в результате которого были разрушены несколько этажей здания.
RT на русском 08:36
270
Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
502
Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
129
Происшествия

Активиста Петра Верзилова задержали в Москве

Участник арт-проекта «Война» Петр Верзилов задержан в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 21 июня.
Известия 07:48
223
Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

РИА Новости 19 июня в 14:39
1,5K
Происшествия

Российские подростки избили беременную женщину за пение под гитару

Lenta.ru 06:30
419
Футбол

РФС и РПЛ выступили с заявлением после случаев с «Ростовом» и «Динамо»

Речи об остановке сезона после случаев выявления коронавируса в московском "Динамо" и "Ростове" не идет, клубы могут доиграть текущий сезон, говорится в совместном заявлении Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 11:06
Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

REGNUM 00:54
10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное