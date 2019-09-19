Экономика
РидусВ России резко подорожал лосось
Красная рыба в России резко подорожала из-за снижения улова по сравнению с очень удачным для рыбаков прошлым сезоном добычи лосося.
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с чего всё началось
Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).РБК19 сентября в 02:01
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Лосось, горбуша и кета в России резко подорожали: Эксперты советуют переходить на водоросли
Царьград19 сентября в 03:15
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