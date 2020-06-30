Экономика
Lenta.ruВ России резко подорожала гречка
В России резко выросли цены на гречку — за неделю с 15 по 21 июня крупа подорожала на 0,8 процента, или на 405 рублей за тонну, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга компании «ПроЗерно».
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Политика
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
В прошлый раз глава государства обратился к россиянам ровно неделю назад.
РИА Новости 05:40
Общество
Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в ижевском аэропорту
Завьяловский районный суд Удмуртии оштрафовал бывшего заместителя главы Мипромторга РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тыс. рублей по делу о мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска.
Известия 04:27
Авто
Названы автомобили с худшими двигателями. Subaru в лидерах
Эксперты включили в список модели, у которых на незначительных пробегах отмечается прогорание прокладок ГБЦ.
Evo-rus.com 01:34
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных.
ToDay News Ufa вчера в 03:49
Транспорт
По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Общество
Адвокат допустил уголовное преследование Волочковой
Поведение балерины Анастасии Волочковой в нижегородском селе Дивеево во время беседы с полицейскими может стать основанием для возбуждения уголовного дела.
Известия вчера в 13:56
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 02:45
Происшествия
Суд отправил под арест начальника Владимирского юридического института
Октябрьский районный суд Владимира удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника Владимирского юридического института ФСИН России Сергея Бабурина.
ГТРК Владимир 04:08
Общество
При пожаре в драмтеатре Владимира сгорели фойе, зрительный зал и сцена
При пожаре во Владимирском областном академическом Театре драмы больше всего пострадали фойе, зрительный зал и сцена.
Вести.Ru вчера в 13:36
Происшествия
На Урале отпустили из-под ареста обвиняемых в насилии экс-полицейских
Ленинский районный суд Екатеринбурга заменил домашний арест на запрет определенных действий.
Российская газета 04:03
Общество
Cirque du Soleil сообщил об угрозе банкротства из-за коронавируса
Cirque du Soleil и ее дочерние компании направили заявление о защите от кредиторов в суд Квебека, говорится в релизе компании.
РБК 05:57
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко
Ведущий высказался и о младшем сыне пары Иван Ургант недавно пошутил о назначении Евгения Плющенко на должность тренера сборной России по фигурному катанию.
WomanHit.ru 04:51
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки
Алла Пугачева вместе с Лизой гуляли по полю ромашек и люпинов Сегодня 71-летняя Алла Пугачева опубликовала редкие фото со своей прогулки по зеленым полям.
Вокруг ТВ вчера в 06:24
Происшествия
В Приангарье арестован главный госинспектор труда
Иркутск, 30 июня 2020, 13:01 — REGNUM Новый коррупционный скандал в Иркутской области: в получении взятки признался главный государственный инспектор труда Государственной инспекции труда Приангарья.
REGNUM 06:01
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Происшествия
В Краснодаре на улице застрелили предпринимателя
Убийцы расстреляли мужчину на улице в центре Краснодара и скрылись на автомобиле Lada Granta.
Коммерсантъ 03:13
Происшествия
В Петербурге идут обыски по адресам, имеющим отношение к Минобороны
В свою очередь издание «Фонтанка» сообщает, что обыски также проходят в главном петербургском офисе 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России, основными целями которого является государственный архитектурно-строительный надзор при строительстве военных объектов и процедуры наказаний при выявленных правонарушениях.
REGNUM 04:07
Шоу-бизнес
Худрук МХАТа призвал поставить Михаила Ефремова на место
Свободная Пресса вчера в 22:50
Авто
Hyundai построит завод в Петербурге к осени 2021 года
Согласно планам ООО «Хендэ Виа Рус», завод начнет функционировать осенью следующего года, и первые партии двигателей выпустят в октябре.
Gazeta.SPb 06:19
Происшествия
Умер актер и хореограф Максим Парфенов
ТВ Центр 05:59
Финансы
ЦБ повысил курс доллара на 1 июля до 70,44 рубля
Банк России установил на 1 июля 2020 года официальный курс доллара на уровне 70,4413 рубля, что на 48 копеек выше предыдущего показателя.
ТАСС 05:57