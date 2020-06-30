В России резко выросли цены на гречку — за неделю с 15 по 21 июня крупа подорожала на 0,8 процента, или на 405 рублей за тонну, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга компании «ПроЗерно».

Общество Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в ижевском аэропорту Завьяловский районный суд Удмуртии оштрафовал бывшего заместителя главы Мипромторга РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тыс. рублей по делу о мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска. 4

Политика В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой. 797

Технологии Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных. 205

Транспорт По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту. 403

Общество Адвокат допустил уголовное преследование Волочковой Поведение балерины Анастасии Волочковой в нижегородском селе Дивеево во время беседы с полицейскими может стать основанием для возбуждения уголовного дела. 7

Политика Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих. 470

Происшествия Суд отправил под арест начальника Владимирского юридического института Октябрьский районный суд Владимира удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника Владимирского юридического института ФСИН России Сергея Бабурина.

Общество При пожаре в драмтеатре Владимира сгорели фойе, зрительный зал и сцена При пожаре во Владимирском областном академическом Театре драмы больше всего пострадали фойе, зрительный зал и сцена.

Общество Cirque du Soleil сообщил об угрозе банкротства из-за коронавируса Cirque du Soleil и ее дочерние компании направили заявление о защите от кредиторов в суд Квебека, говорится в релизе компании.

Шоу-бизнес Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко Ведущий высказался и о младшем сыне пары Иван Ургант недавно пошутил о назначении Евгения Плющенко на должность тренера сборной России по фигурному катанию. 2

Шоу-бизнес 71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки Алла Пугачева вместе с Лизой гуляли по полю ромашек и люпинов Сегодня 71-летняя Алла Пугачева опубликовала редкие фото со своей прогулки по зеленым полям. 7

Происшествия В Приангарье арестован главный госинспектор труда Иркутск, 30 июня 2020, 13:01 — REGNUM Новый коррупционный скандал в Иркутской области: в получении взятки признался главный государственный инспектор труда Государственной инспекции труда Приангарья. 3

Происшествия В Краснодаре на улице застрелили предпринимателя Убийцы расстреляли мужчину на улице в центре Краснодара и скрылись на автомобиле Lada Granta. 88