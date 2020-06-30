В России резко выросли цены на гречку — за неделю с 15 по 21 июня крупа подорожала на 0,8 процента, или на 405 рублей за тонну, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга компании «ПроЗерно».

Политика В Кремле считают эффективным формат многодневного голосования Говоря об идее голосовать в течение нескольких дней вместо единого дня голосования, пресс-секретарь президента заметил, что ЦИК виднее, насколько это удобно и эффективно. 6

Политика Лукашенко вылетел в Россию для участия в открытии мемориала под Ржевом Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где примет участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом, передает во вторник официальный интернет-портал президента Белоруссии. 189

Футбол Гончаренко заявил об особенном подходе ЦСКА к игре со «Спартаком» Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, в каком настроении находится команда перед матчем 25-го тура чемпионата России против «Спартака».

Общество Король Бельгии извинился перед президентом Конго за своих предков Бельгийский король Филипп, поздравляя президента Конго Феликса Тшисекеди с 60-летием обретения независимости от своей страны, написал такие слова:”Я хотел бы выразить свое глубочайшее сожаление по поводу тех ран прошлого, боль от которых сегодня по-прежнему ощущается, поскольку дискриминация в наших обществах никуда не делась”. 1

Происшествия Проценко опроверг сообщения о брошенных возле больницы медкартах Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал сообщения о том, что недалеко от лечебного учреждения прохожие нашли медкарты умерших от коронавируса, а также мешки для трупов. 1K

Общество Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд. 475

Транспорт По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение Министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил о первых двух составах, прошедших по Крымскому мосту после запуска грузового железнодорожного сообщения с материком. 443

Общество В Пермском крае за сутки выявили 54 случая заражения коронавирусом Сообщается, что за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом, из них 39 человек проходят лечение в больницах, 15 человек — на дому под наблюдением врачей. 113

Политика Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписал указ об утверждении и опубликовании принятого парламентом закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, сообщает "Синьхуа". 5

Гаджеты Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12 Ожидается, что уже завтра начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя. 29

Происшествия В Краснодаре на улице застрелили предпринимателя Убийцы расстреляли мужчину на улице в центре Краснодара и скрылись на автомобиле Lada Granta. 91

Шоу-бизнес Бузова похвасталась новой квартирой Ольга Бузова в своем Инстаграме поделилась успехами с фолловерами. Как выяснилось, артистка в прошлом году обзавелась собственной квартирой. 12

Политика Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих. 541

Авто Audi отзывает в России 389 автомобилей из-за геолокации Как сообщает Росстандарт, под отзыв попали 389 автомобилей Audi A3 и A6, проданных в России с 2017 по 2019 годы. 1

Происшествия Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании. 331