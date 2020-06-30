Экономика
Lenta.ruВ России резко подорожала гречка
В России резко выросли цены на гречку — за неделю с 15 по 21 июня крупа подорожала на 0,8 процента, или на 405 рублей за тонну, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга компании «ПроЗерно».
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Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Политика
Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в конституцию
Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в конституцию, отметив важность голоса каждого.
ТАСС 06:35
Политика
В Кремле считают эффективным формат многодневного голосования
Говоря об идее голосовать в течение нескольких дней вместо единого дня голосования, пресс-секретарь президента заметил, что ЦИК виднее, насколько это удобно и эффективно.
Российская газета 05:55
Политика
Лукашенко вылетел в Россию для участия в открытии мемориала под Ржевом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где примет участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом, передает во вторник официальный интернет-портал президента Белоруссии.
РИА Новости 06:07
Футбол
Гончаренко заявил об особенном подходе ЦСКА к игре со «Спартаком»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, в каком настроении находится команда перед матчем 25-го тура чемпионата России против «Спартака».
РБК 06:10
Общество
Король Бельгии извинился перед президентом Конго за своих предков
Бельгийский король Филипп, поздравляя президента Конго Феликса Тшисекеди с 60-летием обретения независимости от своей страны, написал такие слова:”Я хотел бы выразить свое глубочайшее сожаление по поводу тех ран прошлого, боль от которых сегодня по-прежнему ощущается, поскольку дискриминация в наших обществах никуда не делась”.
Э Вести 05:55
Здоровье
Диетолог Соломатина перечислила продукты, без которых нельзя похудеть
Evo-rus.com вчера в 10:32
Общество
Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля
Все детские сады в Московской области откроются в понедельник, 6 июля. Об этом 30 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Известия 04:41
Происшествия
Проценко опроверг сообщения о брошенных возле больницы медкартах
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал сообщения о том, что недалеко от лечебного учреждения прохожие нашли медкарты умерших от коронавируса, а также мешки для трупов.
РИА Новости вчера в 05:24
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Транспорт
По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил о первых двух составах, прошедших по Крымскому мосту после запуска грузового железнодорожного сообщения с материком.
Газета.Ru 06:01
Космос
Добыча золота и платины в космосе будет рентабельной: назван срок
Нынешнюю себестоимость космических запусков нужно уменьшить на несколько порядков, чтобы сделать добычу в космосе рентабельной, отметила она.
Украина.ру 03:59
Общество
В Пермском крае за сутки выявили 54 случая заражения коронавирусом
Сообщается, что за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом, из них 39 человек проходят лечение в больницах, 15 человек — на дому под наблюдением врачей.
ИА Красная Весна 04:08
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Шоу-бизнес
Дочке Заворотнюк сожгли волосы в парикмахерской на Рублевке
ТВ Центр вчера в 03:57
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
Политика
Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписал указ об утверждении и опубликовании принятого парламентом закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, сообщает "Синьхуа".
Газета.Ru 06:21
Футбол
Решение о возвращении Ганчаренко в ЦСКА принимал не Гинер
Максим Орешкин, занимающий пост главы совета директоров, принял решение о возврате главного тренера футбольного клуба ЦСКА обратно в коллектив.
CT news вчера в 11:43
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Ожидается, что уже завтра начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя.
The GEEK 28 июня в 09:35
Шоу-бизнес
На акции «Помоги детям» Виктория Тарасова из «Глухаря» получила травму
OAnews вчера в 05:37
Происшествия
В Краснодаре на улице застрелили предпринимателя
Убийцы расстреляли мужчину на улице в центре Краснодара и скрылись на автомобиле Lada Granta.
Коммерсантъ 03:13
Шоу-бизнес
Бузова похвасталась новой квартирой
Ольга Бузова в своем Инстаграме поделилась успехами с фолловерами. Как выяснилось, артистка в прошлом году обзавелась собственной квартирой.
Вести Подмосковья 01:22
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
Авто
Audi отзывает в России 389 автомобилей из-за геолокации
Как сообщает Росстандарт, под отзыв попали 389 автомобилей Audi A3 и A6, проданных в России с 2017 по 2019 годы.
Мойка78 01:51
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании.
Известия вчера в 15:44
Общество
В Пензенской области выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом
Четыре ребенка есть в числе 80 новых заболевших коронавирусом, выявленных в Пензенской области, общее число зараженных в регионе превысило 4,8 тысячи человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
РИА Новости 28 июня в 06:08