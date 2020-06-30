Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России резко подорожала гречка

В России резко выросли цены на гречку — за неделю с 15 по 21 июня крупа подорожала на 0,8 процента, или на 405 рублей за тонну, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга компании «ПроЗерно».
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В России за неделю резко подорожала гречка

Комсомольская правда05:33

Гречка в России снова подорожала

Национальная служба новостей04:36

В России взлетели цены на гречку

ГЛАС.RU05:20

В России подскочили цены на гречку

Росбалт05:10

В России гречка подорожала на 222%

Live2404:52

Гречка в России подорожала на 122%

News.ru05:24

В России резко подорожала гречка

Lenta.ru04:14
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Транспорт

Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

РИА Новости 07:29
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Политика

Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом, возложив цветы к памятнику.
РИА Новости 07:22
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Политика

Зеленский призвал запад Украины готовиться к второй волне коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные области страны должны готовиться ко второй волне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
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Общество

Тенденция снижения распространения коронавируса наметилась в Югре

Напомню, что тенденция снижения распространения инфекции должна быть устойчивой в течение 7-8 дней.
КП - Югра 07:42
Наука

В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа

Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в том же году, сообщает 9 News.
Российская газета вчера в 20:46
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Политика

Владимир Путин подписал указ о военных сборах в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы.
Prooren.ru 01:28
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Политика

Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин призвал жителей России голосовать по поправкам к Конституции.
Газета.Ru 06:51
Культура

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

Газета.Ru 02:53
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Космос

Ученые заявили об исчезновении крупной звезды

Неустойчивая массивная звезда загадочным образом пропала из карликовой галактики Кинмана, сообщается в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Росбалт 06:27
Авто

Дебютные рендеры нового седана Lada Vesta появились в интернете

Благодаря дизайнерскому решению с узкими светодиодными фарами новый седан Lada Vesta стало выглядеть более агрессивно.
Live24 вчера в 06:02
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Происшествия

По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
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Шоу-бизнес

Худрук МХАТа призвал поставить Михаила Ефремова на место

Эдуард Бояков, являющийся художественным руководителем МХАТа, отреагировал на ДТП, которое спровоцировал Михаил Ефремов.
CT news 07:23
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Игры

Российский геймер показал, каким может быть S.T.A.L.K.E.R. 2

Чемпионат вчера в 13:07
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Финансы

Курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые с конца мая

Доллар в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 71 руб. впервые с 28 мая.
Коммерсантъ 07:19
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Политика

Twitch заблокировал аккаунт Дональда Трампа

Стриминговый сервис Twitch заблокировал аккаунт президента США Дональда Трампа.
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Спорт

Американская футболистка отказалась преклонить колено во время гимна

Газета.Ru 05:26
Общество

Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля

Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 06:49
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Футбол

Артем Дзюба пригласил школьника из Челябинска на матч сборной России

Артем Дзюба записал видеообращение для челябинского шестиклассника Саввы Ярыгина, в котором от лица сборной России пригласил мальчика на ближайший футбольный матч.
КП - Челябинск 07:50
Общество

Cirque du Soleil подал заявление о защите от банкротства

Канадская компания Cirque du Soleil Entertainment Group, организующая цирковые шоу, подала заявление о защите от банкротства.
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Политика

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
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Общество

В Ростовской области отменили карантин для въезжающих в регион

В Ростовской области отменили требование о соблюдении двухнедельного карантина для приезжающих из других регионов граждан.
Бизнес-газета 03:52
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Общество

В Москве временно ограничена возможность оплатить парковку

Возможность оплатить парковку в Москве временно ограничена во вторник днем из-за профилактических работ, на это время штрафы за неоплату парковки не выписываются, сообщает Московский паркинг в своем Twitter.
РИА Новости 07:07
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Политика

В Киеве началась бессрочная акция протеста шахтеров

Киев, 30 июня 2020, 12:01 — REGNUM Сегодня, 30 июня, в Киеве началась масштабная и бессрочная акция протеста шахтеров, которые требуют от власти погашения долгов по зарплатам, а также выдвигают ряд политических требований, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 05:01
Шоу-бизнес

Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой

Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец вчера в 02:39
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Хоккей

«Салават Юлаев» подписал контракт с Михаилом Воробьевым

News102.ru 06:36
Общество

Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в ижевском аэропорту

Завьяловский районный суд Удмуртии оштрафовал бывшего заместителя главы Мипромторга РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тыс. рублей по делу о мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска.
Известия 04:27
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Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
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Общество

В Европе массово захватывают пустующие дома россиян

В Европе участились случаи захвата домов россиян, которые сейчас пустуют из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Аргументы недели 07:57
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