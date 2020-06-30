Экономика
Lenta.ruВ России резко подорожала гречка
В России резко выросли цены на гречку — за неделю с 15 по 21 июня крупа подорожала на 0,8 процента, или на 405 рублей за тонну, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга компании «ПроЗерно».
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Футбол
«Интер» представил новую форму с полосками в виде зигзага
Спорт-Экспресс 03:55
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия вчера в 17:10
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
Здоровье
Вакцинацию взрослого населения восстановили в России
В России восстановлена вакцинация взрослых граждан, сообщила во вторник, 30 июня, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения, президент Союза педиатров РФ Лейла Намазова-Баранова.
Вечерняя Москва 04:48
Транспорт
Движение по трассе «Таврида» запустили от Керчи до Белогорска
Запущено движение по четырехполосному участку трассы "Таврида" от Керчи до Белогорска протяженностью 115 км, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.
ТАСС 05:01
Шоу-бизнес
Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом
Известия 04:47
Политика
Путин, Эрдоган и Роухани пообщаются в среду по видеосвязи
"Кремль может подтвердить эту информацию", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста, может ли Кремль подтвердить информацию о видеоконференции в среду Путина с Эрдоганом и Роухани.
РИА Новости 05:18
Общество
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале
РБК 28 июня в 15:32
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Гаджеты
Huawei второй месяц подряд стал мировым лидером по продаже смартфонов
Напомним, Huawei второй месяц подряд занимает первую строчку мирового рейтинга по продажам смартфонов.
ИА Красная Весна 05:10
Экономика
Взысканием зарубежных активов экс-банкира Пугачева займется А1
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заключило соглашение с инвестиционной компанией А1 (входит в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана) по поиску и взысканию активов бывшего владельца Международного промышленного банка Сергея Пугачева, говорится в сообщении A1, поступившем в РБК.
РБК 02:49
Транспорт
По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение
Министр транспорта Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов открыли железнодорожное грузовое движение по Крымскому мосту.
Коммерсантъ 03:38
Общество
500 жалоб на некачественную уборку подъездов поступило от псковичей
От жителей Пскова на «горячую линию» поступило около 500 обращений, связанных с некачественной уборкой, отсутствием дезинфекции и влажной уборки подъездов.
Псковское агентство информации 03:50
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
Общество
Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в ижевском аэропорту
Завьяловский районный суд Удмуртии оштрафовал бывшего заместителя главы Мипромторга РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тыс. рублей по делу о мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска.
Известия 04:27
Общество
Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%
Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
РИА Новости 02:02
Общество
В Пермском крае за сутки выявили 56 случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб со ссылкой на Роспотребнадзор.
Рифей-Пермь вчера в 03:49
Политика
Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля
Российские власти рассматривают предложение Турции по возобновлению авиасообщения с 15 июля, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 04:48
Экономика
Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России до 5,8%
Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5,8% в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 11:30
Футбол
Роналду показал новую прическу и был высмеян фанатами
Lenta.ru 00:58
Происшествия
На Кубани подтверждено 60 новых положительных тестов на коронавирус
Краснодар, 30 июня 2020, 10:44 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 30 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:44
Происшествия
Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
РИА Новости вчера в 17:59
Политика
ФОМ назвал процент одобривших поправки в Конституцию РФ
В связи с пандемией коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля.
News.ru 04:45
Автоспорт
Хельмут Марко не исключил возвращения Феттеля в «Ред Булл»
Советник «Ред Булла» Хельмут Марко заявил, что пилот «Феррари» Себастьян Феттель может вернуться в австрийскую команду.
Спорт-Экспресс 04:34
Технологии
Названы преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко назвал преимущества отключения геолокации на смартфоне.
UfacityNews.ru вчера в 17:40
Политика
Мадуро дал представителю ЕС в Венесуэле 72 часа на отъезд из страны
29 июня Совет Евросоюза расширил список должностных лиц Венесуэлы, в отношении которых действуют санкции.
РБК вчера в 19:13
Общество
Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля
С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 08:37
Культура
Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53