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Ведомости
Ведомости

В России резко подорожали маленькие квартиры

Подешевели с начала года квартиры в Грозном и Симферополе – на 8,4% и 1,5% соответственно.В источнике
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Народные новости

Квартиры с небольшой площадью резко выросли в цене

Народные новости07:09
VSE42.RU

Российские собственники стали резко поднимать ценники на «однушки»

VSE42.RU07:00
Росбалт

В России резко выросли цены на маленькие квартиры

Росбалт05:06
Ведомости

В России резко подорожали маленькие квартиры

Ведомости06:13
Lenta.ru

В России беспрецедентно подорожали маленькие квартиры

Lenta.ru05:08
ПРАЙМ

В России резко подорожали маленькие квартиры

ПРАЙМ06:49
Rambler News Service

В России подорожали маленькие квартиры

Rambler News Service03:22

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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Лавров признал, что выборы президента Белоруссии не были идеальными

Выборы президента Белоруссии не были идеальными и белорусское руководство это признает, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью программе «60 минут» на телеканале "Россия-1".
Национальная служба новостей06:50
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В пятницу и в субботу в Калуге пройдет фестиваль уличного кино

В пятницу под открытым небом можно будет посмотреть фильмы молодых отечественных режиссеров, а в субботу в рамках фестиваля покажут десять конкурсных работ "Молодежного кино".
Калужские Губернские Ведомостивчера в 11:28
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