ВедомостиВ России резко подорожали маленькие квартирыРосбалт9РосбалтРБКЭкономика сегодняДеловой квартал (Екатеринбург)Строительство.RUВечерние ЧелныNewsler.ruVSE42.RUYA62.ruПодешевели с начала года квартиры в Грозном и Симферополе – на 8,4% и 1,5% соответственно.В источникеОценить31Комментировать26Подробнее о событииКвартиры с небольшой площадью резко выросли в ценеНародные новости07:09Российские собственники стали резко поднимать ценники на «однушки»VSE42.RU07:00В России резко выросли цены на маленькие квартирыРосбалт05:06В России резко подорожали маленькие квартирыВедомости06:13В России беспрецедентно подорожали маленькие квартирыLenta.ru05:08В России резко подорожали маленькие квартирыПРАЙМ06:49В России подорожали маленькие квартирыRambler News Service03:22Показать ещё