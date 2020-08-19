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В России резко подорожали маленькие квартиры

Подешевели с начала года квартиры в Грозном и Симферополе – на 8,4% и 1,5% соответственно.В источнике
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Росбалт

В России резко выросли цены на маленькие квартиры

Росбалт05:06
Экономика сегодня

Маленькие квартиры резко подорожали в России

Экономика сегодня06:43
Ведомости

В России резко подорожали маленькие квартиры

Ведомости06:13
Lenta.ru

В России беспрецедентно подорожали маленькие квартиры

Lenta.ru05:08
ПРАЙМ

В России резко подорожали маленькие квартиры

ПРАЙМ06:49
Калининград.Ru

Маленькие квартиры в Калининграде подорожали на 15,6% с начала года

Калининград.Ru03:35
Rambler News Service

В России подорожали маленькие квартиры

Rambler News Service03:22

В Европе могут ввести двойное тестирование на коронавирус для туристов

Новые вспышки коронавирусной инфекции вновь поставили под угрозу туризм в Европе — в ЕС рассматривают новые схемы въезда, например двойное тестирование всех путешественников на COVID-19.
Парламентская газета06:14

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
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Загитова рекомендована к зачислению на факультет журналистики РАНХиГС

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рекомендована к зачислению на факультет журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
Нева Спорт05:21
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Брестское «Динамо» забило 6 голов «Астане» в Лиге чемпионов

Брестское «Динамо» разгромило «Астану» в матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 6:3. Команду вывел на поле с капитанской повязкой экс-хавбек «Рубина» Сергей Кисляк, а за казахстанский клуб сыграл белорус Иван Маевский, ранее выступавший за «Анжи».
Спорт-Экспрессвчера в 16:01

Лавров признал, что выборы президента Белоруссии не были идеальными

Выборы президента Белоруссии не были идеальными и белорусское руководство это признает, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью программе «60 минут» на телеканале "Россия-1".
Национальная служба новостей06:50
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Умер житель Бреста, получивший ранение во время протестов

По информации Минздрава, в конце прошлой недели 43-летнего жителя Бреста Геннадия Шутова, получившего ранение во время митингов, перевели из областной больницы на лечение в госпиталь Министерства обороны.
РИА Новости06:12
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Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил своего российского коллегу Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться во внутренние дела страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы Белоруссии.
РБК06:51
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В ФРГ заявили о непредсказуемых последствиях санкций против СП-2

Германию могут ждать непредсказуемые последствия, если она не примет ответных мер на санкции США в отношении «Северного потока – 2». Такое мнение выразила премьер-министр земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг в интервью WirtschaftsWoche.
Известиявчера в 16:30
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Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами

Обеспечить участников незаконных органов для захвата власти в Белоруссии метлами и лопатами пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает «Sputnik Беларусь».
ИА Красная Весна06:38
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