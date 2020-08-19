Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил своего российского коллегу Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться во внутренние дела страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы Белоруссии.
Тарас Петренко / Известия Глава офиса украинского президента Андрей Ермак опроверг версию о причастности Службы безопасности Украины к приезду более 30 россиян в Минск, которые были там задержаны и позднее возвращены в РФ.