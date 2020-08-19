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Ведомости

В России резко подорожали маленькие квартиры

Подешевели с начала года квартиры в Грозном и Симферополе – на 8,4% и 1,5% соответственно.В источнике
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VSE42.RU

Российские собственники стали резко поднимать ценники на «однушки»

VSE42.RU07:00
ПРАЙМ

В России резко подорожали маленькие квартиры

ПРАЙМ06:49
Lenta.ru

В России беспрецедентно подорожали маленькие квартиры

Lenta.ru05:08
Ведомости

В России резко подорожали маленькие квартиры

Ведомости06:13
Росбалт

В России резко выросли цены на маленькие квартиры

Росбалт05:06
Калининград.Ru

Маленькие квартиры в Калининграде подорожали на 15,6% с начала года

Калининград.Ru03:35
Rambler News Service

В России подорожали маленькие квартиры

Rambler News Service03:22

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг
REGNUM05:56
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Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил своего российского коллегу Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться во внутренние дела страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы Белоруссии.
РБК06:51
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Киев опроверг версию о причастности СБУ к приезду россиян в Минск

Тарас Петренко / Известия Глава офиса украинского президента Андрей Ермак опроверг версию о причастности Службы безопасности Украины к приезду более 30 россиян в Минск, которые были там задержаны и позднее возвращены в РФ.
РЕН ТВ06:25
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Лавров признал, что выборы президента Белоруссии не были идеальными

Выборы президента Белоруссии не были идеальными и белорусское руководство это признает, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью программе «60 минут» на телеканале "Россия-1".
Национальная служба новостей06:50
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