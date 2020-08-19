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Ведомости
Ведомости

В России резко подорожали маленькие квартиры

Подешевели с начала года квартиры в Грозном и Симферополе – на 8,4% и 1,5% соответственно.В источнике
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Lenta.ru

В России беспрецедентно подорожали маленькие квартиры

Lenta.ru05:08
Газета.Ru

В России произошел скачок цен на маленькие квартиры

Газета.Ru08:12
Аргументы и Факты

В России повысились цены на малогабаритные студии и однокомнатные квартиры

Аргументы и Факты08:00
Ведомости

В России резко подорожали маленькие квартиры

Ведомости06:13
Говорит Москва

Аналитики сообщили о резком росте спроса на маленькие квартиры в России

Говорит Москва08:42
Росбалт

В России резко выросли цены на маленькие квартиры

Росбалт05:06
Rambler News Service

В России подорожали маленькие квартиры

Rambler News Service03:22

Самолет с 33 бойцами ЧВК собирались экстренно посадить в Киеве

План спецслужб незалежной состоял в том, чтобы самолет с этой группой, который 25 июля должен был вылететь по маршруту Минск-Стамбул, был экстренно посажен на территории Украины из-за того, что одному из пассажиров этого рейса стало плохо.
Комсомольская правда05:43
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Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве.
ТАСС08:52
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В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАНвчера в 05:40
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