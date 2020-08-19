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Ведомости
Ведомости

В России резко подорожали маленькие квартиры

Подешевели с начала года квартиры в Грозном и Симферополе – на 8,4% и 1,5% соответственно.В источнике
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Говорит Москва

Аналитики сообщили о резком росте спроса на маленькие квартиры в России

Говорит Москва08:42
Росбалт

В России резко выросли цены на маленькие квартиры

Росбалт05:06
Аргументы и Факты

В России повысились цены на малогабаритные студии и однокомнатные квартиры

Аргументы и Факты08:00
Ведомости

В России резко подорожали маленькие квартиры

Ведомости06:13
Lenta.ru

В России беспрецедентно подорожали маленькие квартиры

Lenta.ru05:08
Газета.Ru

В России произошел скачок цен на маленькие квартиры

Газета.Ru08:12
Rambler News Service

В России подорожали маленькие квартиры

Rambler News Service03:22

Белоруссия перебросила к границе с Польшей и Литвой ракеты и РСЗО

Как пояснил Хренин, группировку белорусских войск на Гродненском направлении (на границе с Польшей и Литвой) решено усилить за счет переброски туда дивизионов тактических ракет, систем залпового огня, беспилотников и средств ПВО.
Белоруссия перебросила к границе с Польшей и Литвой ракеты и РСЗО
Журналистская правда12:46
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В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАНвчера в 05:40
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Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе

Киев, 19 августа 2020, 08:20 — REGNUM Возвращению мирной жизни в Донбасс будут способствовать реализация практических шагов и уважение конфликтующих сторон друг к другу, заявил 18 августа глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT.
REGNUM01:20
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Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами

Обеспечить участников незаконных органов для захвата власти в Белоруссии метлами и лопатами пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает «Sputnik Беларусь».
ИА Красная Весна06:38
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Мишустин обсудил с премьером Белоруссии наращивание сотрудничества

«Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили конкретные задачи, связанные с наращиванием российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углублением кооперации в энергетике, промышленности и других областях», — говорится в сообщении.
Rambler News Service11:43
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Apple удалит из App Store профиль разработчика игр Epic Games

Представители Epic Games поделились новостью в Twitter, сообщив подписчикам, что Apple удалила Fortnite из своего магазина приложений и проинформировала их о том, в пятницу, 28 августа, она намерена прекратить действие всех учетных записей разработчиков.
Evo-rus.com08:05
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Ахмат — Ротор 3:1

Футбольный клуб "Ахмат" одержал победу над волгоградским "Ротором" в домашнем матче третьего тура российской премьер-лиги (РПЛ).
МК-Спорт12:58

«Джейме» и «Тайвин» поддержали идею переснять «Игру престолов»

Стоило только на днях Николаю Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) пошутить, что он "почти" подписал петицию, призывающую HBO переснять восьмой сезон "Игры престолов" (хотя ранее он защищал шоураннеров), как вопрос вновь стал актуальным и обсуждаемым.
Российская газета06:13

Новую короткую программу представила ученица Тутберидзе Хромых

Занимающаяся в группе Этери Тутберидзе 14-летняя фигуристка Майя Хромых представила на открытых прокатах юниорской сборной России по фигурному катанию в Новогорске свою новую короткую программу.
МонаВиста13:04

Жириновский поставил на вхождение Белоруссии в состав России за пять месяцев

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поспорил с ведущим радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Нарышкиным о том, войдет ли Белоруссия в состав России до конца года, то есть в ближайшие пять месяцев.
Lenta.ru10:28
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