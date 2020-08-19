К служебной тайне в оборонной области относятся данные, распространение которых может повлиять обороноспособности государства — они появляются при деятельности федеральных и местных органов власти и самоуправления, организаций и граждан в данной сфере, а также во время организации и обеспечения обороны.
Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
Занятия вечерних и заочных групп в училищах рекомендуется максимально перевести в дистанционный формат, следует из рекомендаций по профилактике коронавируса в профессиональных образовательных учреждениях, которые опубликованы на сайте Роспотребнадзора.
Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».