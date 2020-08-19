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Ведомости
Ведомости

В России резко подорожали маленькие квартиры

Подешевели с начала года квартиры в Грозном и Симферополе – на 8,4% и 1,5% соответственно.В источнике
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Газета.Ru

В России произошел скачок цен на маленькие квартиры

Газета.Ru08:12
Аргументы и Факты

В России повысились цены на малогабаритные студии и однокомнатные квартиры

Аргументы и Факты08:00
Rambler News Service

В России подорожали маленькие квартиры

Rambler News Service03:22
Ведомости

В России резко подорожали маленькие квартиры

Ведомости06:13
Lenta.ru

В России беспрецедентно подорожали маленькие квартиры

Lenta.ru05:08
Росбалт

В России резко выросли цены на маленькие квартиры

Росбалт05:06
VSE42.RU

Российские собственники стали резко поднимать ценники на «однушки»

VSE42.RU07:00

Минобороны перечислило относящуюся к служебной тайне информацию

К служебной тайне в оборонной области относятся данные, распространение которых может повлиять обороноспособности государства — они появляются при деятельности федеральных и местных органов власти и самоуправления, организаций и граждан в данной сфере, а также во время организации и обеспечения обороны.
Lenta.ru08:30
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В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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Училищам рекомендовали обучать заочные и вечерние группы дистанционно

Занятия вечерних и заочных групп в училищах рекомендуется максимально перевести в дистанционный формат, следует из рекомендаций по профилактике коронавируса в профессиональных образовательных учреждениях, которые опубликованы на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости05:12
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Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
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