Минобороны перечислило относящуюся к служебной тайне информацию

К служебной тайне в оборонной области относятся данные, распространение которых может повлиять обороноспособности государства — они появляются при деятельности федеральных и местных органов власти и самоуправления, организаций и граждан в данной сфере, а также во время организации и обеспечения обороны.