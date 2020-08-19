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Ведомости
Ведомости

В России резко подорожали маленькие квартиры

Подешевели с начала года квартиры в Грозном и Симферополе – на 8,4% и 1,5% соответственно.В источнике
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Говорит Москва

Аналитики сообщили о резком росте спроса на маленькие квартиры в России

Говорит Москва08:42
Lenta.ru

В России беспрецедентно подорожали маленькие квартиры

Lenta.ru05:08
Аргументы и Факты

В России повысились цены на малогабаритные студии и однокомнатные квартиры

Аргументы и Факты08:00
Ведомости

В России резко подорожали маленькие квартиры

Ведомости06:13
Газета.Ru

В России произошел скачок цен на маленькие квартиры

Газета.Ru08:12
Росбалт

В России резко выросли цены на маленькие квартиры

Росбалт05:06
Rambler News Service

В России подорожали маленькие квартиры

Rambler News Service03:22

В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

Накануне официальные посредники Одесской епархии Украинской православной церкви оказали поддержку 12-летнему мальчику по имени Максим Ткачук, которому не разрешили принимать участие в отборочном туре детского музыкального конкурса «Евровидение» по причине того, что он выступал на мероприятиях, «организованных государством-агрессором».
Территория новостей11:28
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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Известного по спорам с IKEA российского бизнесмена ждет новый суд

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу скандально известного бизнесмена Константина Пономарева об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиардов, сообщает ведомство во вторник.
РИА Новостивчера в 08:12
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Ученый связал космический туризм и защиту экологии Земли

Космические туристы, взглянув на Землю со стороны, осознают необходимость бережного отношения к ее экосистеме, считает старший научный сотрудник Центра технологических инноваций Даррелл М. Уэст, 18 августа сообщает пресс-служба Брукингского института.
ИА Красная Весна04:06

Белоруссия перебросила к границе с Польшей и Литвой ракеты и РСЗО

Как пояснил Хренин, группировку белорусских войск на Гродненском направлении (на границе с Польшей и Литвой) решено усилить за счет переброски туда дивизионов тактических ракет, систем залпового огня, беспилотников и средств ПВО.
Журналистская правда12:46
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