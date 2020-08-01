Экономика

REGNUMREGNUMЦены на яблоки в России летом 2020 года выросли почти на 30%

По данным службы, в июне текущего года средняя розничная цена на яблоки в России составляла 136 рублей за кг, при том, что в июне 2019 она была 105,3 рублей за кг, а в июне 2018 — 110,5 рублей за кг.
Читать в источнике
Комментировать165
с чего всё началось

Яблоки подорожали в рознице почти на треть

В розничную цену, напоминает он, включаются еще затраты сетей на хранение продукции в распределительных центрах и расходы на реализацию. В июле 2020 года цены на основные сорта яблок в России стали выше прошлогодних на 30–45%, сообщила старший консультант компании «НЭО Центр» Анастасия Сысоева.
РБК02:00

Подробнее о событии

Цены на яблоки в России летом 2020 года выросли почти на 30%

REGNUM05:53

Яблоки подорожали в рознице почти на треть

РБК02:00

Яблоки в России подорожали почти на треть

Петербургский дневник05:30

Яблоки резко подорожали в России

Телеканал 360°05:24

В России резко подорожали яблоки

Lenta.ru03:46

В июне цены на яблоки в России выросли почти на 30%

Актуальные Новости03:15

В России резко выросли цены на яблоки

Газета.Ru05:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:12, Ашберн
Общество

Международные перелеты возобновились в России с 1 августа

Возобновление международных перелетов в России начнется с 1 августа. Соответствующее заявление ранее сделал премьер-министр Михаил Мишустин.
Экономика сегодня вчера в 20:09
72
Происшествия

Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости вчера в 13:01
508
Политика

Российские дипломаты встретились с 33 задержанными в Белоруссии

В Белоруссии в пятницу вечером российские дипломаты посетили 33 граждан РФ, обвиняемых в подготовке теракта и массовых беспорядков.
Вести.Ru 05:49
54
Футбол

«Зенит» представил форму на следующий сезон

Газета.Ru 02:38
Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10
3,4K
Футбол

ФК «Химки» официально объявил об уходе Юрана с поста главного тренера

Сергей Юран в субботу, 1 августа, покинул пост главного тренера подмосковного футбольного клуба «Химки».
Известия 04:47
3
Общество

Репертуар театра «Современник» изменят после ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 21:55
43
Происшествия

В Крыму организатора перевозки задержали после ДТП с 9 погибшими

Российская газета вчера в 14:00
86
Общество

Захарова высмеяла повторное расследование катастрофы Ту-154 в Польше

В документе вновь утверждается, что причиной авиакатастрофы стал взрыв, поскольку "до таких повреждений не могло дойти" только в результате столкновения самолета с землей.
РИА Новости 05:36
1,2K
Происшествия

СК возбудил дело об убийстве после смерти семьи на алтайской турбазе

РБК вчера в 10:14
640
Общество

В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса

Минздрав ожидает еще двух заявлений на клинические испытания вакцины от COVID-19.
Коммерсантъ 03:38
547
Политика

В МИД России обещали зеркально ответить на санкции ЕС из-за кибератак

В МИД России обещали зеркально ответить на санкции ЕС из-за кибератак.
Авторадио вчера в 10:53
5
Гаджеты

Новая модель iPhone будет стоить дороже 50 тысяч рублей

Самая бюджетная модель нового iPhone 12, по оценкам экспертов, будет стоить дороже 50 тысяч рублей.
Московский Комсомолец вчера в 21:07
6
Общество

Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 09:37
790
Происшествия

Человек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево

Известия 04:10
71
Происшествия

На Украине ликвидирован угонщик, взявший в заложники двух полицейских

Роман Скрипник, взявший в заложники двух сотрудников полиции Украины, убит при задержании в поселке Опошня Зеньковского района.
Вести.Ru 03:21
36
Общество

В России выявили за сутки 5 462 случая заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 462, общее количество инфицированных достигло 845 443.
ТАСС 03:33
7
Шоу-бизнес

Мать Тимати резко ответила на слухи о расставании рэпера с Решетовой

Тимати вместе с матерью и дочерью Алисой отправился в Грецию, а Решетова с сыном улетела в Сен-Тропе.
iReactor 05:35
9
Шоу-бизнес

Светлана Лобода сняла клип «Boom Boom» с Pharaoh и Ксенией Собчак

На Youtube можно посмотреть клип, в котором снялись такие звезды шоу-бизнеса, как Pharaoh, Лолита Милявская и Ксения Собчак.
CT news вчера в 09:18
44
Киберспорт

Команда Lil и Petushara прошла в закрытую квалификацию на OMEGA League

Закрытая квалификация на OMEGA League: Europe Immortal Division пройдет с 1 по 9 августа 2020 года. 16 команд разыграют слоты в лигу.
Dota2.ru вчера в 12:05
Здоровье

За сутки в Свердловской области выявили 215 случаев коронавируса

Наибольшее количество новых инфицированных выявили в Екатеринбурге – 144 человека.
Evo-rus.com 30 июля в 15:05
1,5K
Общество

Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа

Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа, но без фудкортов, детских комнат и развлекательных организаций.
ТАСС вчера в 08:32
45
Происшествия

Во Франции из-за наезда автомобиля на толпу пострадали 13 человек

REGNUM 05:18
Футбол

Скончалась мать футболиста «Спартака» Соболева

Российская газета 04:28
1
Общество

Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 05:54
2
Общество

28 жителей заразились коронавирусом за сутки в Волгограде

Наибольшее число новых случаев инфицирования приходится на областной центр – 28 человек.
Evo-rus.com 30 июля в 09:34
228
Футбол

«Спартак» требует у «Локомотива» 8 млн евро за Глушенкова

«Красно-белые» требуют за трансфер Глушенкова восемь миллионов евро - именно такая сумма отступных прописана в его трудовом соглашении.
Евро-футбол.ру 04:55
1
Экономика

РБК: первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят до 15%

Правительство снизит с 20% до 15% первоначальный взнос по ипотеке под 6,5% по льготной программе, сообщили источники РБК.
Коммерсантъ 05:56
26
Шоу-бизнес

Джиган случайно показал возлюбленного Ольги Орловой на видео

Фото Ольги и Валерия в кафе взято с сайта: kp.ru Фото Ольги и Валерия с мероприятия взято из Instagram: @iamgeegun На опубликованном видео можно разглядеть лицо возлюбленного Орловой, его седые волосы и среднее телосложение.
Pokatim.ru вчера в 13:00
16
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с автобусом под Калининградом

Авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса произошла в субботу утром на автотрассе под Калининградом, один человек погиб, четверо пассажиров автобуса травмированы.
ТАСС 04:40
5
Как работают Яндекс.Новости?
Главное