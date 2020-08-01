Экономика
Газета.RuВ России резко выросли цены на яблоки
В июле же цены на основные сорта яблок в России увеличились на 30–45%. К примеру, яблоки сорта "Фуджи" подорожали по сравнению с прошлым годом на 46%, "Гала" — на 44%, "Голден Делишес" — на 38%.
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с чего всё началось
В розничную цену, напоминает он, включаются еще затраты сетей на хранение продукции в распределительных центрах и расходы на реализацию. В июле 2020 года цены на основные сорта яблок в России стали выше прошлогодних на 30–45%, сообщила старший консультант компании «НЭО Центр» Анастасия Сысоева.РБК02:00
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Общество
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа
«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва — Женева — Москва», — приводит ТАСС текст сообщения.
Известия 06:04
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Телеведущая Елена Ландер эмигрировала из России
Известная российская актриса театра и кино Елена Ландер приняла решение переехать в Италию и уволиться с телевизионного канала "Россия 1". Именно в Италии проживает любимый муж Елены Фабио.
CT news вчера в 23:51
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвине Набиуллиной продумать новые меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках.
РБК вчера в 04:06
Политика
Российские дипломаты встретились с 33 задержанными в Белоруссии
В Белоруссии в пятницу вечером российские дипломаты посетили 33 граждан РФ, обвиняемых в подготовке теракта и массовых беспорядков.
Вести.Ru 05:49
Культура
Воробьев поблагодарил организаторов фестиваля Чайковского в Клину
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто организовал Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину.
РИАМО вчера в 07:07
Космос
Российские космонавты на МКС получили собственный Интернет
Российский сегмент Международной космической станции (МКС) подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землёй.
News.ru 30 июля в 11:48
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости вчера в 15:36
Политика
Украина предъявила обвинение задержанным в Минске российским гражданам
Генеральная прокуратура Украины предъявила задержанным в Минске гражданам России обвинение, а также обратилась к республиканским правоохранителям с просьбой об их временном аресте, сообщили в пресс-службе ведомства.
Экономика сегодня вчера в 13:11
Общество
Выплаты по 10 тыс. руб. В ПФР сделали заявление о третьей волне выплат
Напомним, что в июне и июле в России семьи с детьми в возрасте до 16 лет получили две единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. Выплата начислялась вне зависимости от уровня дохода семьи.
Konkurent.ru 03:10
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пошел на таран автомобиля ФСБ
На границе с Украиной контрабандист попытался протаранить на автомобиле российских пограничников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ.
РБК вчера в 08:26
Общество
Новый клип Лободы с Лолитой и Собчак ставит рекорд по дизлайкам
Светлана Лобода выложила в сеть новый клип «Boom Boom».
Собеседник вчера в 11:53
Футбол
Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана
Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.
Газета.Ru 03:27
Авто
Volkswagen в РФ привезет новый компактный кроссовер
Не исключено, что российский вариант кроссовера также будет иметь отличия. Информации о российских спецификациях модели пока нет.
Tvoe-avto.com вчера в 10:17
Происшествия
По факту пожара и взрыва на АГЗС на Кубани возбуждено уголовное дело
REGNUM вчера в 19:53
Фигурное катание
Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опроверг слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, согласно которым он договорился с фигуристкой Аленой Косторной о переходе еще в мае, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:50
Общество
Захарова ответила на обвинения Польши в гибели Качиньского
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление польской комиссии по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского о том, что самолет якобы был взорван и бомбу подложили в лайнер во время ремонта в России.
Газета.Ru 06:23
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли девять человек
При столкновении микроавтобуса с «КамАЗом» на трассе «Таврида» в Крыму погибли восемь человек, еще десять получили ранения разной степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на местное МЧС.
Ведомости вчера в 03:01
Происшествия
Тела ребенка и троих взрослых обнаружили на турбазе в Алтайском крае
Вести.Ru вчера в 09:20
Политика
Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что планирует подписать распоряжение о запрете китайского приложения TikTok на территории страны.
Российская газета вчера в 23:46
Гаджеты
Apple перенесла сроки выхода нового iPhone
Компания Apple официально объявила о том, что выпуск новых iPhone будет перенесен.
ToDay News Ufa вчера в 03:06
Общество
Проценко объяснил, как определить коронавирусный кашель
Главный врач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал "Российской газете", какой кашель характерен для заболевшего коронавирусом человека.
РИА Новости 06:01
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 30 июля в 05:47
Технологии
Эксперт Щельцин рассказал о причинах потери связи у смартфонов
О трех самых вероятных причинах потери сети рассказал гендиректор АНО Цифровые платформы Арсений Щельцин.
NewInform вчера в 22:36
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О вреде дешевых каш рассказали врачи
Частое употребление манной каши грозит недостатком железа и витамина D в организме, в результате чего может появляться сыпь на теле.
Evo-rus.com 02:53
Общество
В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса
Минздрав ожидает еще двух заявлений на клинические испытания вакцины от COVID-19.
Коммерсантъ 03:38
Игры
EA объяснила сниженную цену Star Wars: Squadrons масштабом игры
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Кино
Что смотреть в кинотеатрах, которые открылись после карантина
РИА Новости 01:00