В розничную цену, напоминает он, включаются еще затраты сетей на хранение продукции в распределительных центрах и расходы на реализацию. В июле 2020 года цены на основные сорта яблок в России стали выше прошлогодних на 30–45%, сообщила старший консультант компании «НЭО Центр» Анастасия Сысоева.

с чего всё началось

В июле же цены на основные сорта яблок в России увеличились на 30–45%. К примеру, яблоки сорта "Фуджи" подорожали по сравнению с прошлым годом на 46%, "Гала" — на 44%, "Голден Делишес" — на 38%.

В России резко выросли цены на яблоки

Общество Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа «Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва — Женева — Москва», — приводит ТАСС текст сообщения. 117

Шоу-бизнес Телеведущая Елена Ландер эмигрировала из России Известная российская актриса театра и кино Елена Ландер приняла решение переехать в Италию и уволиться с телевизионного канала "Россия 1". Именно в Италии проживает любимый муж Елены Фабио.

Политика Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвине Набиуллиной продумать новые меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках. 295

Политика Российские дипломаты встретились с 33 задержанными в Белоруссии В Белоруссии в пятницу вечером российские дипломаты посетили 33 граждан РФ, обвиняемых в подготовке теракта и массовых беспорядков. 124

Культура Воробьев поблагодарил организаторов фестиваля Чайковского в Клину Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто организовал Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину. 16

Общество Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов. 902

Политика Украина предъявила обвинение задержанным в Минске российским гражданам Генеральная прокуратура Украины предъявила задержанным в Минске гражданам России обвинение, а также обратилась к республиканским правоохранителям с просьбой об их временном аресте, сообщили в пресс-службе ведомства. 2,5K

Общество Выплаты по 10 тыс. руб. В ПФР сделали заявление о третьей волне выплат Напомним, что в июне и июле в России семьи с детьми в возрасте до 16 лет получили две единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. Выплата начислялась вне зависимости от уровня дохода семьи. 188

Футбол Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.

Авто Volkswagen в РФ привезет новый компактный кроссовер Не исключено, что российский вариант кроссовера также будет иметь отличия. Информации о российских спецификациях модели пока нет. 75

Фигурное катание Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опроверг слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, согласно которым он договорился с фигуристкой Аленой Косторной о переходе еще в мае, передает РИА "Новости". 5

Общество Захарова ответила на обвинения Польши в гибели Качиньского Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление польской комиссии по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского о том, что самолет якобы был взорван и бомбу подложили в лайнер во время ремонта в России. 1,3K

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС. 3

Происшествия В ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли девять человек При столкновении микроавтобуса с «КамАЗом» на трассе «Таврида» в Крыму погибли восемь человек, еще десять получили ранения разной степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на местное МЧС. 1,2K

Общество Проценко объяснил, как определить коронавирусный кашель Главный врач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал "Российской газете", какой кашель характерен для заболевшего коронавирусом человека.