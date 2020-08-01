В России резко подорожали яблоки
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В России в июне 2020 года яблоки подорожали на 30 процентов в рознице по сравнению с июнем 2019-го. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Стоимость килограмма яблок в июне 2020 года составила 136 рублей, в то время как годом ранее она была 105,3 рубля.В источнике
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