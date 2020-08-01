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Lenta.ru
Lenta.ru

В России резко подорожали яблоки

В России в июне 2020 года яблоки подорожали на 30 процентов в рознице по сравнению с июнем 2019-го. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Стоимость килограмма яблок в июне 2020 года составила 136 рублей, в то время как годом ранее она была 105,3 рубля.В источнике
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Ореанда-Новости

В России выросла стоимость яблок

Ореанда-Новости05:03
ГЛАС.RU

В России резко увеличилась стоимость яблок

ГЛАС.RU05:03
РБК

Яблоки подорожали в рознице почти на треть

РБК02:00
Деловое.ТВ

В России сильно подорожали яблоки

Деловое.ТВ04:27
Lenta.ru

В России резко подорожали яблоки

Lenta.ru03:46
Актуальные Новости

В июне цены на яблоки в России выросли почти на 30%

Актуальные Новости03:15
Neva.Today

В России резко подорожали яблоки

Neva.Today04:46
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Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура30 июля в 07:48
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СК Белоруссии: задержанные россияне были допрошены с участием защиты

Представитель СК Белоруссии Александр Агафонов заявил, что задержанные в Минске граждане РФ были допрошены с участием защитников, их показания оказались противоречивы, сообщает ТАСС.
Газета.Ruвчера в 14:35
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Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией из-за коронавируса

"По полученной информации, российской стороной сегодня действительно был усилен контроль пересечения границы по персонифицированному учету граждан как России, так и Беларуси в целях контроля соответствующих категорий въезжающих и выезжающих граждан в рамках распоряжений штаба правительства России по борьбе с коронавирусом", - объяснило посольство.
Интерфаксвчера в 12:13
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В Северной Атлантике открыли новое океаническое течение

Международная команда ученых обнаружила ранее неизвестное океаническое течение в северной части Атлантического океана, по которому вода попадает в канал у берегов Фарерских островов, расположенных между Шетландскими островами и Исландией.
Naked Science30 июля в 09:29
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