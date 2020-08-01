В России в июне 2020 года яблоки подорожали на 30 процентов в рознице по сравнению с июнем 2019-го. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Стоимость килограмма яблок в июне 2020 года составила 136 рублей, в то время как годом ранее она была 105,3 рубля.

Общество Первый регулярный рейс вылетел из Шереметьево за рубеж Самолет вылетел в 7:45 по московскому времени в Стамбул. На его борту потенциально может находиться 400 пассажиров, сообщили в Росавиации.

Происшествия В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление. 2

Футбол «Локомотив» представил новую форму на следующий сезон «Локомотив» презентовал новую форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2020/21.

Экономика ВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4% Брюссель, 31 июля 2020, 12:48 — REGNUM Согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 17

Общество Трамп опубликовал декларацию о доходах за 2019 год Бюро по вопросам этики при правительстве США опубликовало сведения о доходах президента страны Дональда Трампа за прошлый год. 51

Экономика Власти решили снизить первый взнос для льготной ипотеки до 15% Правительство решило снизить размер первоначального взноса с 20 до 15% по программе льготной ипотеки, позволяющей взять жилищный кредит на новостройки под 6,5% годовых, сообщили РБК источник на финансовом рынке, собеседник в одном из госбанков и источник, близкий к правительству. 11

Футбол Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.

Общество Россия с 1 августа открывает госграницу с Абхазией Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение с 1 августа открыть границы России с Республикой Абхазия. 524

Футбол Ракицкий назвал слова Федуна проявлением слабости Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна, сказанные им после поражения от петербуржцев в полуфинале Кубка России (1:2). Федун назвал «Зенит» «дутым чемпионом» и заявил, что команда «огребет в Лиге чемпионов», поскольку у нее не будет в еврокубках поддержки арбитров.

Интернет Перечислены сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi Руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев считает, что через общественные сети Wi-Fi нельзя заходить даже на почту и тем более указывать свои личные данные на различных сервисах и в программах, в частности это касается банковских клиентов. 8

Политика Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах. 1K

Общество Минэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России «В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — заявили в министерстве.

Происшествия Охлобыстин заявил, что Ефремов загипнотизирован адвокатом Актер Иван Охлобыстин заявил, что адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев оказывает гипнотическое воздействие на своего подзащитного. 1

Армия и оружие В ЛНР назвали атаку со стороны украинских силовиков провокацией Ранее полпред ЛНР на переговорах по Донбассу Владислав Дейнего заявил об атаке со стороны украинских силовиков позиций Народной милиции ЛНР при помощи ударного беспилотника и ранении двоих сотрудников оборонного ведомства. 8

Экономика Из-за падения рубля эксперты рекомендуют покупать определенные вещи В своих прогнозах по курсу рубля эксперты ссылаются на то, что после дефолта 1998 года именно в августе рубль падал за 22 года 17 раз. 9