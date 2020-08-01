Экономика
Lenta.ruВ России резко подорожали яблоки
В России в июне 2020 года яблоки подорожали на 30 процентов в рознице по сравнению с июнем 2019-го. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Стоимость килограмма яблок в июне 2020 года составила 136 рублей, в то время как годом ранее она была 105,3 рубля.
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Общество
Первый регулярный рейс вылетел из Шереметьево за рубеж
Самолет вылетел в 7:45 по московскому времени в Стамбул. На его борту потенциально может находиться 400 пассажиров, сообщили в Росавиации.
RuNews24.ru 02:02
Армия и оружие
Турецкие военные самолеты перебазировались в Азербайджан
Московский Комсомолец вчера в 07:29
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Общество
В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса
Минздрав ожидает еще двух заявлений на клинические испытания вакцины от COVID-19.
Коммерсантъ 03:38
Политика
МИД Белоруссии направил России ноту в связи с ситуацией на границе
Минск, 31 июля 2020, 19:14 — REGNUM Просьба прояснить ситуацию на российско-белорусской границе содержится в ноте, направленной сегодня из МИД Белоруссии в Москву.
REGNUM вчера в 12:14
Политика
МИД РФ ответил на задержание россиян в Белоруссии
В МИД РФ считают, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 россиян "не выдерживает никакой критики".
Инфорос вчера в 02:43
Происшествия
В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае
Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
REGNUM 04:33
Футбол
Скончалась мать футболиста «Спартака» Соболева
Российская газета 04:28
Футбол
«Локомотив» представил новую форму на следующий сезон
«Локомотив» презентовал новую форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2020/21.
Metaratings 04:13
Экономика
ВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4%
Брюссель, 31 июля 2020, 12:48 — REGNUM Согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
REGNUM вчера в 05:48
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
В Крыму на трассе «Таврида» вблизи Белогорска при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
Krym.News вчера в 02:16
Общество
Трамп опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
Бюро по вопросам этики при правительстве США опубликовало сведения о доходах президента страны Дональда Трампа за прошлый год.
РБК 02:39
Экономика
Власти решили снизить первый взнос для льготной ипотеки до 15%
Правительство решило снизить размер первоначального взноса с 20 до 15% по программе льготной ипотеки, позволяющей взять жилищный кредит на новостройки под 6,5% годовых, сообщили РБК источник на финансовом рынке, собеседник в одном из госбанков и источник, близкий к правительству.
РБК 04:00
Шоу-бизнес
Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»
Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда вчера в 09:23
Футбол
Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана
Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.
Газета.Ru 03:27
Общество
Россия с 1 августа открывает госграницу с Абхазией
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение с 1 августа открыть границы России с Республикой Абхазия.
Дождь вчера в 14:35
Происшествия
На Украине ликвидирован угонщик, взявший в заложники двух полицейских
Роман Скрипник, взявший в заложники двух сотрудников полиции Украины, убит при задержании в поселке Опошня Зеньковского района.
Вести.Ru 03:21
Космос
Странное облако заметили астрономы над марсианским вулканом
Актуальные Новости 29 июля в 11:33
Футбол
Ракицкий назвал слова Федуна проявлением слабости
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна, сказанные им после поражения от петербуржцев в полуфинале Кубка России (1:2). Федун назвал «Зенит» «дутым чемпионом» и заявил, что команда «огребет в Лиге чемпионов», поскольку у нее не будет в еврокубках поддержки арбитров.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:55
Интернет
Перечислены сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi
Руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев считает, что через общественные сети Wi-Fi нельзя заходить даже на почту и тем более указывать свои личные данные на различных сервисах и в программах, в частности это касается банковских клиентов.
Live24 04:35
Политика
Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что планирует подписать распоряжение о запрете китайского приложения TikTok на территории страны.
Российская газета вчера в 23:46
Политика
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:27
Общество
Минэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России
«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — заявили в министерстве.
RT на русском 05:13
Происшествия
Охлобыстин заявил, что Ефремов загипнотизирован адвокатом
Актер Иван Охлобыстин заявил, что адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев оказывает гипнотическое воздействие на своего подзащитного.
Газета.Ru 04:07
Армия и оружие
В ЛНР назвали атаку со стороны украинских силовиков провокацией
Ранее полпред ЛНР на переговорах по Донбассу Владислав Дейнего заявил об атаке со стороны украинских силовиков позиций Народной милиции ЛНР при помощи ударного беспилотника и ранении двоих сотрудников оборонного ведомства.
РИА Новости вчера в 13:24
Экономика
Из-за падения рубля эксперты рекомендуют покупать определенные вещи
В своих прогнозах по курсу рубля эксперты ссылаются на то, что после дефолта 1998 года именно в августе рубль падал за 22 года 17 раз.
Вечерний курьер 04:45
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10