Недвижимость
Москва 24Новостройки в России за год подорожали на 12%
Вторичное жилье подорожало в среднем на восемь процентов – до 65,8 тысячи рублей за квадратный метр. По данным экспертов, рост цен связан с переходом строительной сферы на проектное финансирование. С 1 июля 2019 года застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую.
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с чего всё началось
За последний год средние цены на новостройки в России выросли почти на 12%, вслед за ними увеличилась и стоимость вторичного жилья –– на 8%. Об этом свидетельствуют данные «Авито Недвижимость» по крупным городам. «Известия» ознакомились с документом.Известия07 октября в 17:01
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