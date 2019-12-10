Экономика
Мой БрянскВ России резко сократилась выдача кредитов населению
Причиной стал рост расходов населения на фоне сокращения реальных доходов. Специалисты рассказали, что в России снизилась выдача кредитов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников Бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировали резкое сокращение выдач кредитов населению. Объемы по итогам октября сократились до значений трех–девятимесячной давности.Коммерсантъ09 декабря в 17:46
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Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
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По словам Кремлева, спортсмены не видят смысла участвовать в Олимпиаде в Японии без флага и гимна.
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Семак прокомментировал разгром «Зенита» в матче с «Бенфикой»
Своим мнением главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился во время пресс-конференции после встречи двух команд в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Задержан 34-летний житель Екатеринбурга, подозреваемый в убийстве двух девушек на склоне горы Уктус летом 2018 года.
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Самым комфортным и доступным для жизни городом в России является Краснодар.
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Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
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Чижов допустил «новое начало» в отношениях России и ЕС
На сегодняшний день отношения РФ и ЕС больше всего, по мнению Чижова, отравляют санкции, различные механизмы сотрудничества «простаивают», при этом зависимость сторон друг от друга остается.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Здоровье
Новые виды гирлянд могут вызвать приступ эпилепсии
Специалист рассказал в эфире радио Sputnik, что новые виды гирлянд, которые в последнее время стали популярны, стали диодными и слишком яркими, они несут реальную угрозу здоровью человека.
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WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году
Популярный мессенджер Whatsapp после Нового года прекратит работать на миллионах смартфонов по всему миру.
Хоккей
Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в Лос-Анджелесе
На последней минуте игры Артемий Панарин реализовал большинство, сократив отставание до минимума, но после этого "синерубашечники" пропустили в пустые ворота от Марио Кемпе - 1:3. Панарин нанес 4 броска, провел 1 силовой прием и завершил встречу с показателем полезности "-1", на счету Павла Бучневича 2 броска и тоже полезность "-1". НХЛ.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
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США не смогут остановить «Северный поток-2», заявил Лавров
США уже не остановят строительство трубопроводов «Северный поток-2», а также «Турецкий поток», уверен глава российского МИД Сергей Лавров.
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Экономика
СМИ: «Арктик СПГ - 2» может привлечь $8 млрд кредитных средств
Акционеры газового проекта "Арктик СПГ-2", компании "Новатэк" и Total, а также китайские и японские инвесторы, хотят привлечь до $8 млрд в виде внешнего финансирования в иностранных банках.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
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«Шахтер» – «Аталанта»: прогноз и ставка на матч 6-го тура Лиги чемпионов
На дистанции последних 15 матчей «Шахтер» потерпел одно поражения, но очень обидное: будучи очевидным фаворитом, команда уступила в дополнительное время 1/8 финала Кубка Украины киевскому «Динамо».
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Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесены в Раду
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Политика
СК направил в суд дело экс-министра обороны Украины Гриценко
Следственный комитет довел до суда уголовное дело бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которого обвиняют в призывах к терактам в России через СМИ, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.