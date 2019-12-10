Экономика

Мой БрянскМой БрянскВ России резко сократилась выдача кредитов населению

Причиной стал рост расходов населения на фоне сокращения реальных доходов. Специалисты рассказали, что в России снизилась выдача кредитов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников Бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировали резкое сокращение выдач кредитов населению. Объемы по итогам октября сократились до значений трех–девятимесячной давности.
Коммерсантъ09 декабря в 17:46

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ФедералПрессвчера в 04:24

«Снизился аппетит к риску»: банки резко сократили кредитование населения

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Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников

Коммерсантъ09 декабря в 17:46

В России резко сократилась выдача кредитов населению

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Саминвестор09 декабря в 23:59

Россияне стали брать меньше кредитов - «Коммерсантъ»

Аргументы и Фактывчера в 02:57

Стратегия-2020 и сокращение расходов

Давыдов.Индекс09 декабря в 06:30
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В Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус

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Gazeta.SPb вчера в 22:20
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Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

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Акционеры газового проекта "Арктик СПГ-2", компании "Новатэк" и Total, а также китайские и японские инвесторы, хотят привлечь до $8 млрд в виде внешнего финансирования в иностранных банках.
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Коммерсантъ 09 декабря в 19:55
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