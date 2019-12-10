Экономика

Мой БрянскМой БрянскВ России резко сократилась выдача кредитов населению

Причиной стал рост расходов населения на фоне сокращения реальных доходов. Специалисты рассказали, что в России снизилась выдача кредитов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников Бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировали резкое сокращение выдач кредитов населению. Объемы по итогам октября сократились до значений трех–девятимесячной давности.
Коммерсантъвчера в 17:46

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Россияне перед праздниками стали брать меньше кредитов

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«Снизился аппетит к риску»: банки резко сократили кредитование населения

Forbes03:40

Стратегия-2020 и сокращение расходов

Давыдов.Индексвчера в 06:30

В России резко сократилась выдача кредитов населению

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Внедрение ПДН привело к сокращению выдачи кредитов

Саминвесторвчера в 23:59

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников

Коммерсантъвчера в 17:46

Россияне стали брать меньше кредитов - «Коммерсантъ»

Аргументы и Факты02:57
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Политика

Путин заявил о риске второй «Сребреницы» в Донбассе

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Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck

Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
CarsWeek.ru 04:12
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Юрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище

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Отечественной космонавтике исполняется 60 лет

Ровно 60 лет назад, 10 декабря 1959 года, было подписано Постановлением Совмина № 1388-618 "О развитии исследований по космическому пространству".
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Путин пообещал помочь с законопроектом об «уголовном проступке»

Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о введении в законодательство понятия "уголовный проступок", чтобы негативный шлейф судимости за незначительные нарушения не тянулся за человеком всю жизнь.
РИА Новости 12:42
Политика

В Госдуме отреагировали на принятие ГА ООН резолюции по Крыму

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
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Политика

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
RuNews24.ru 10:37
Общество

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Интерфакс 07:11
Политика

Путин поделился впечатлением от встречи с Зеленским

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Париже прошла в деловом ключе.
Rambler News Service вчера в 15:20
Общество

Шнуров посвятил стихи покойному Лужкову

Культуромания 10:11
Политика

В Индонезии: Давление США по С-400 не вызывает трепета у Турции

В индонезийском СМИ отмечается, что такое давление отнюдь не вызывает особого трепета у той же Турции, так как США могут нести потери и сами - как в случае с потерей более 2-х млрд долларов турецкой инвестиционной программы в рамках всё того же проекта F-35.
Военное обозрение 08 декабря в 23:15
Политика

Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины

Во время пресс-конференции по итогам парижского саммита "нормандской четверки" на вопрос о поставках российского газа на Украину, президент Путин ответил детским стихом.
Pravda.Ru вчера в 22:34
Экономика

Правкомиссия РФ утвердила программу ремонта мостов до 2035 г

Правительственная комиссия по транспорту утвердила программу приведения в нормативное состояние и строительства мостов, путепроводов и искусственных сооружений на автодорогах регионального или межмуниципального и местного значения до 2035 года, рассказал журналистам вице-премьер Максим Акимов после заседания комиссии.
РИА Новости 10:28
Общество

В Москве девочка пять лет прожила в перинатальном центре

В одной из частных клиник Москвы уже пятый год живет здоровая девочка. Родители не отказываются от нее, но и не забирают домой.
Российская газета 03:15
Политика

Владимир Путин назвал теракт в Беслане своей личной болью

Москва 24 11:58
Футбол

Крыховяк: В матче с «Атлетико» хотим взять три очка

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился ожиданиями от предстоящего матча против мадридского «Атлетико».
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Путин не одобрил идею пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героя России

Российский президент Владимир Путин заявил, что не согласен с мнением режиссера Александра Сокурова, который попросил переосмыслить статус звания Героя России после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат были удостоены награды.
Газета.Ru 12:40
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В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку из-за внешнего вида

Известия 12:03
Спорт

Россию отстранили от Олимпиады и чемпионатов мира на 4 года

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, сообщает Интерфакс.
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Интервью Вячеслава Володина о повышении зарплат учителям и врачам

В первую очередь, повышены зарплаты.
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Сычев объявил о завершении карьеры

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Конфликт Юрия Шатунова с продюсером «Ласкового мая» набирает обороты

Певец Юрий Шатунов покинул группу «Ласковый май» летом 2019 года.
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Футбол

Слуцкий может сменить Жардима в «Монако»

Сообщается, что он также является одним из возможных преемников наставника «Монако» Леонарду Жардима в случае увольнения португальца.
Sportbox.RU 09:44
Происшествия

В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН

В Москве нашли убитой студентку Российского университета дружбы народов (РУДН).
Lenta.ru 11:57
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Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Иосиф Пригожин прокомментировал аварию с участием Арсения, сына Валерии.
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Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии

Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
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Predator: Hunting Grounds выйдет в апреле 2020 года

Predator: Hunting Grounds выйдет 24 апреля 2020 года.
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Политика

Путин высказался о наказании за брошенный в полицию стаканчик

27 июля участник несогласованной акции Сергей Абаничев бросил в сторону силовиков пластиковый стаканчик.
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В Красноярском крае педофил за 3 года совратил 36 школьниц

Как отмечает следствие, в период с 2014-го по июнь 2017 подозреваемый подверг развратным действиям 36 девочек в возрасти до 15 лет, проживающих в Красноярском крае.
Вечерний курьер 10:02
Происшествия

Напавшего на сотрудника СК направят на принудительное лечение

Жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, который смертельно ранил ножом полковника Владислава Капустина около проходной здания Следственного комитета в Москве, направят на принудительное лечение, так как он страдает психическим расстройством, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:10
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