Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников Бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировали резкое сокращение выдач кредитов населению. Объемы по итогам октября сократились до значений трех–девятимесячной давности.

с чего всё началось

Причиной стал рост расходов населения на фоне сокращения реальных доходов. Специалисты рассказали, что в России снизилась выдача кредитов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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