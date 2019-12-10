Экономика

Мой БрянскМой БрянскВ России резко сократилась выдача кредитов населению

Причиной стал рост расходов населения на фоне сокращения реальных доходов. Специалисты рассказали, что в России снизилась выдача кредитов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников Бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировали резкое сокращение выдач кредитов населению. Объемы по итогам октября сократились до значений трех–девятимесячной давности.
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В России резко сократилась выдача кредитов населению

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«Снизился аппетит к риску»: банки резко сократили кредитование населения

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Аваков озвучил план по взятию под контроль украинской границы

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Например, по словам Лаврова, подсудимый угрожает просверлить дрелью головы сотрудникам Федеральной службы исполнения наказания.
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Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».
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Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
РБК 14:21
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СП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями

Господдержку предприятиям АПК в Южном федеральном округе в 2017-2019 годах предоставляли с нарушениями, установила Счетная палата (СП) по итогам проверки.
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Обвиняемого в убийстве полковника СКР признали невменяемым

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Загитова снялась с показательного выступления после финала Гран-при

Российская фигуристка Алина Загитова отказалась от показательного выступления после завершения соревновательной части финала Гран-при в итальянском Турине.
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Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» на саммите в Париже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о том, что у участников нормандского саммита «сдали нервы».
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Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ 13:10
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
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Юрий Лужков перед смертью не вышел из наркоза

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Общество

ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским

Телеканал ТНТ начнет показ сериала «Слуга народа», где главным актером является действующий президент Украины Владимир Зеленский, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.
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Иван Янковский оправдал постельную сцену с Кристиной Асмус

Всем недовольным актер предложил попробовать себя на сцене или перед камерой.
Телепрограмма 10:14
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
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Стартовали продажи Mac Pro за полмиллиона рублей

Компания Apple начала продажи долгожданного высококлассного компьютера Mac Pro. Одновременно стали известны цены для России.
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В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек

В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
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Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Lenta.ru 10:11
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Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

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Медики рассказали, как при помощи стула определить рак легких

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В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН

На юго-западе Москвы была убита 20-летняя студентка Российского университета дружбы народов (РУДН), передает "Московский комсомолец".
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Сборная России сыграет со Швецией, Молдавией, Польшей и Сербией

Сборная России по футболу в рамках подготовки к Евро-2020 сыграет контрольные матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии.
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Все ледники между Гималаями и Андами могут скоро исчезнуть

Международная группа исследователей — среди которых был и сотрудник Института географии РАН — обнаружила, что последние оставшиеся тропические ледники между Гималаями и Андами исчезнут в следующем десятилетии — а возможно, даже и раньше — из-за изменения климата.
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Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом

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Ранее в департаменте отметили, что органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут иск об ограничении родителей девочки в правах, а если выявятся дополнительные обстоятельства — то и о лишении их родительских прав.
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Ирина Понаровская рассказала, как пережила клиническую смерть в 26 лет

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Путин рассказал о найденном поисковиками месте захоронения его брата

Президент России Владимир Путин рассказал, как добровольцы из поисковых отрядов помогли найти место захоронения его погибшего во время блокады Ленинграда брата.
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«Зенит» начал решающий матч Лиги чемпионов против «Бенфики»

В Лиссабоне стартовал матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между местной «Бенфикой» и петербургским «Зенитом».
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Порошенко отреагировал на встречу «нормандской четверки»

Бывший президент Украины Петр Порошенко отреагировал на встречу в «нормандском формате», заявив, что оснований для эйфории нет.
Lenta.ru 13:03
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Жоау Мариу: надеюсь, «Локомотив» сможет выкупить меня у «Интера»

Metaratings 04:42
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