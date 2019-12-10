Экономика
Мой БрянскВ России резко сократилась выдача кредитов населению
Причиной стал рост расходов населения на фоне сокращения реальных доходов. Специалисты рассказали, что в России снизилась выдача кредитов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников Бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировали резкое сокращение выдач кредитов населению. Объемы по итогам октября сократились до значений трех–девятимесячной давности.Коммерсантъвчера в 17:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 16:17, Ашберн
Политика
Аваков озвучил план по взятию под контроль украинской границы
Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, каким образом Киев планирует взять под контроль границу между Украиной и Россией в Донбассе.
Политика
Лавров: Пол Уилан грозит просверлить дрелью головы сотрудников ФСИН
Например, по словам Лаврова, подсудимый угрожает просверлить дрелью головы сотрудникам Федеральной службы исполнения наказания.
Происшествия
В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»
Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Экономика
СП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями
Господдержку предприятиям АПК в Южном федеральном округе в 2017-2019 годах предоставляли с нарушениями, установила Счетная палата (СП) по итогам проверки.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления после финала Гран-при
Российская фигуристка Алина Загитова отказалась от показательного выступления после завершения соревновательной части финала Гран-при в итальянском Турине.
Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» на саммите в Париже
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о том, что у участников нормандского саммита «сдали нервы».
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Общество
Юрий Лужков перед смертью не вышел из наркоза
Общество
ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
Телеканал ТНТ начнет показ сериала «Слуга народа», где главным актером является действующий президент Украины Владимир Зеленский, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.
Кино
Иван Янковский оправдал постельную сцену с Кристиной Асмус
Всем недовольным актер предложил попробовать себя на сцене или перед камерой.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Гаджеты
Стартовали продажи Mac Pro за полмиллиона рублей
Компания Apple начала продажи долгожданного высококлассного компьютера Mac Pro. Одновременно стали известны цены для России.
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек
В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Политика
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Кино
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Происшествия
В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН
На юго-западе Москвы была убита 20-летняя студентка Российского университета дружбы народов (РУДН), передает "Московский комсомолец".
Футбол
Сборная России сыграет со Швецией, Молдавией, Польшей и Сербией
Сборная России по футболу в рамках подготовки к Евро-2020 сыграет контрольные матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии.
Наука
Все ледники между Гималаями и Андами могут скоро исчезнуть
Международная группа исследователей — среди которых был и сотрудник Института географии РАН — обнаружила, что последние оставшиеся тропические ледники между Гималаями и Андами исчезнут в следующем десятилетии — а возможно, даже и раньше — из-за изменения климата.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом
Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Общество
Опека подаст иск против родителей девочки, жившей в больнице пять лет
Ранее в департаменте отметили, что органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут иск об ограничении родителей девочки в правах, а если выявятся дополнительные обстоятельства — то и о лишении их родительских прав.
Шоу-бизнес
Ирина Понаровская рассказала, как пережила клиническую смерть в 26 лет
Впоследствии оказалось, что Ирина не просто упала в обморок, а пережила клиническую смерть от болевого шока, вызванного выходом камней из почек.
Политика
Путин рассказал о найденном поисковиками месте захоронения его брата
Президент России Владимир Путин рассказал, как добровольцы из поисковых отрядов помогли найти место захоронения его погибшего во время блокады Ленинграда брата.
Футбол
«Зенит» начал решающий матч Лиги чемпионов против «Бенфики»
В Лиссабоне стартовал матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между местной «Бенфикой» и петербургским «Зенитом».
Политика
Порошенко отреагировал на встречу «нормандской четверки»
Бывший президент Украины Петр Порошенко отреагировал на встречу в «нормандском формате», заявив, что оснований для эйфории нет.