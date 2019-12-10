Экономика
Мой БрянскВ России резко сократилась выдача кредитов населению
Причиной стал рост расходов населения на фоне сокращения реальных доходов. Специалисты рассказали, что в России снизилась выдача кредитов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников Бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировали резкое сокращение выдач кредитов населению. Объемы по итогам октября сократились до значений трех–девятимесячной давности.Коммерсантъвчера в 17:46
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Общество
В Роструде напомнили о двухдневных рабочих неделях
Последняя рабочая неделя текущего года и первая рабочая следующего продлятся по два дня, сообщил 10 декабря замглавы Роструда Иван Шкловец.
Космос
Топливный бак Space Launch System лопнул на испытании
Политика
На Украине предлагают отменить закон о госязыке
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает Верховной раде Украины отменить существующий закон о государственном языке.
Политика
В Госдуме оценили слова премьера Украины о «газовой войне»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT слова премьер-министра Украины Алексея Гончарука, который заявил, что Киеву, возможно, придётся договариваться с Москвой о газе на фоне «газовой войны».
Общество
Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни
Авто
КамАЗ выпустит конкурента «ГАЗели»
Руководители отечественного предприятия по выпуску грузовых машин «КамАЗ» заявили о том, что в ближайшее время будет налажено производство новых моделей легких коммерческих автомобилей.
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро
Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Политика
Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже
Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Политика
Зеленский оценил переговоры с Путиным
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Общество
Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично
"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Религия
Отпевание Лужкова совершит патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя
12 декабря в храме Христа Спасителя пройдет отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, сообщил «Интерфаксу» глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Экономика
Медведев утвердил ипотеку на Дальнем Востоке под 2% годовых
Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил постановление о выдаче жителям Дальнего Востока льготной ипотеки под 2 процента годовых.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Экономика
Кричащих о «прибавках» к пенсиям призвали не позориться
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал СМИ и сотрудников ПФР не кричать о прибавках к пенсии.
Общество
В России закроется журнал Men’s Health
В декабре этого года в продажу поступит последний номер российской версии журнала Men’s Health, после чего издание прекратит свое существование, сообщило издание BluePrint.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Коламбусу», Овечкин забил гол
Гости победили во встрече со счетом 5:2. В составе столичного клуба Александр Овечкин забил гол и сделал голевую передачу, став третьей звездой игры.
Экономика
Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Экономика
Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
Экономика
Госдума продлевает срок выплаты накопительной пенсии на полгода
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении периода выплаты накопительной пенсии на шесть месяцев с 1 января 2020 года.
Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Политика
Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал встречу своего украинского коллеги Владимира Зеленского с националистами в Донбассе.
Общество
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Баскетбол
Тульский «Арсенал» исключили из Суперлиги за договорной матч
Тульский баскетбольный «Арсенал» выбыл из Суперлиги. Команду исключили за нарушение спортивных принципов – за договорной матч.
Экономика
Греф прокомментировал изменения в управлении «Яндексом»
Изменения в структуре управления «Яндексом» вывели компанию на новый уровень, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
Наука
Получены структуры веществ для эффективной борьбы против астмы
Лишь недавно рецептор CysLT2 был предложен в качестве потенциальной лекарственной мишени против атопической астмы, травм головного мозга и расстройств центральной нервной системы, а также нескольких видов рака.
Происшествия
Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге
Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Хоккей
Якимов вызван в сборную России на Кубок Первого канала
Форвард Северстали Богдан Якимов вызван в расположение сборной России для участия в Кубке Первого канала, сообщает официальный сайт клуба.
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.