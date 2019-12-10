Экономика

Мой БрянскМой БрянскВ России резко сократилась выдача кредитов населению

Причиной стал рост расходов населения на фоне сокращения реальных доходов. Специалисты рассказали, что в России снизилась выдача кредитов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников Бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировали резкое сокращение выдач кредитов населению. Объемы по итогам октября сократились до значений трех–девятимесячной давности.
Коммерсантъвчера в 17:46

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Внедрение ПДН привело к сокращению выдачи кредитов

Саминвесторвчера в 23:59

«Снизился аппетит к риску»: банки резко сократили кредитование населения

Forbes03:40

Россияне стали брать меньше кредитов - «Коммерсантъ»

Аргументы и Факты02:57

В России резко сократилась выдача кредитов населению

Реальное время00:44

Россияне перед праздниками стали брать меньше кредитов

ФедералПресс04:24

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников

Коммерсантъвчера в 17:46

Стратегия-2020 и сокращение расходов

Давыдов.Индексвчера в 06:30
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Общество

В Роструде напомнили о двухдневных рабочих неделях

Последняя рабочая неделя текущего года и первая рабочая следующего продлятся по два дня, сообщил 10 декабря замглавы Роструда Иван Шкловец.
REGNUM 05:01
Космос

Топливный бак Space Launch System лопнул на испытании

Ридус вчера в 06:23
Политика

На Украине предлагают отменить закон о госязыке

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает Верховной раде Украины отменить существующий закон о государственном языке.
Газета.Ru 06:55
Политика

В Госдуме оценили слова премьера Украины о «газовой войне»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT слова премьер-министра Украины Алексея Гончарука, который заявил, что Киеву, возможно, придётся договариваться с Москвой о газе на фоне «газовой войны».
RT на русском 07:38
Общество

Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни

ТВ Центр 04:20
Авто

КамАЗ выпустит конкурента «ГАЗели»

Руководители отечественного предприятия по выпуску грузовых машин «КамАЗ» заявили о том, что в ближайшее время будет налажено производство новых моделей легких коммерческих автомобилей.
Car.ru вчера в 01:26
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:35
Политика

Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Газета.Ru 06:44
Политика

Зеленский оценил переговоры с Путиным

Москва 24 00:34
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:17
Общество

Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично

"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Газета.Ru вчера в 14:21
Религия

Отпевание Лужкова совершит патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя

12 декабря в храме Христа Спасителя пройдет отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, сообщил «Интерфаксу» глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Коммерсантъ 08:48
Экономика

Медведев утвердил ипотеку на Дальнем Востоке под 2% годовых

Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил постановление о выдаче жителям Дальнего Востока льготной ипотеки под 2 процента годовых.
Национальная служба новостей вчера в 10:37
Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости 08 декабря в 07:18
Экономика

Кричащих о «прибавках» к пенсиям призвали не позориться

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал СМИ и сотрудников ПФР не кричать о прибавках к пенсии.
REGNUM 01:15
Общество

В России закроется журнал Men’s Health

В декабре этого года в продажу поступит последний номер российской версии журнала Men’s Health, после чего издание прекратит свое существование, сообщило издание BluePrint.
РБК 06:35
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Газета.Ru 04:49
Хоккей

«Вашингтон» проиграл «Коламбусу», Овечкин забил гол

Гости победили во встрече со счетом 5:2. В составе столичного клуба Александр Овечкин забил гол и сделал голевую передачу, став третьей звездой игры.
Sportbox.RU вчера в 21:39
Экономика

Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском 05:50
Экономика

Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском 07:56
Экономика

Госдума продлевает срок выплаты накопительной пенсии на полгода

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении периода выплаты накопительной пенсии на шесть месяцев с 1 января 2020 года.
ТАСС 06:30
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Московский Комсомолец вчера в 19:22
Политика

Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал встречу своего украинского коллеги Владимира Зеленского с националистами в Донбассе.
Lenta.ru 08:50
Общество

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Интерфакс 07:11
Баскетбол

Тульский «Арсенал» исключили из Суперлиги за договорной матч

Тульский баскетбольный «Арсенал» выбыл из Суперлиги. Команду исключили за нарушение спортивных принципов – за договорной матч.
Первый Тульский 01:21
Экономика

Греф прокомментировал изменения в управлении «Яндексом»

Изменения в структуре управления «Яндексом» вывели компанию на новый уровень, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
Rambler News Service 06:45
Наука

Получены структуры веществ для эффективной борьбы против астмы

Лишь недавно рецептор CysLT2 был предложен в качестве потенциальной лекарственной мишени против атопической астмы, травм головного мозга и расстройств центральной нервной системы, а также нескольких видов рака.
Naked Science 06:23
Происшествия

Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге

Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Известия 08:41
Хоккей

Якимов вызван в сборную России на Кубок Первого канала

Форвард Северстали Богдан Якимов вызван в расположение сборной России для участия в Кубке Первого канала, сообщает официальный сайт клуба.
Советский спорт 09:07
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru вчера в 07:49
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