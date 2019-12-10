Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников Бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировали резкое сокращение выдач кредитов населению. Объемы по итогам октября сократились до значений трех–девятимесячной давности.

с чего всё началось

Причиной стал рост расходов населения на фоне сокращения реальных доходов. Специалисты рассказали, что в России снизилась выдача кредитов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Общество В Роструде напомнили о двухдневных рабочих неделях Последняя рабочая неделя текущего года и первая рабочая следующего продлятся по два дня, сообщил 10 декабря замглавы Роструда Иван Шкловец.

Политика На Украине предлагают отменить закон о госязыке Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает Верховной раде Украины отменить существующий закон о государственном языке.

Политика В Госдуме оценили слова премьера Украины о «газовой войне» Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT слова премьер-министра Украины Алексея Гончарука, который заявил, что Киеву, возможно, придётся договариваться с Москвой о газе на фоне «газовой войны».

Авто КамАЗ выпустит конкурента «ГАЗели» Руководители отечественного предприятия по выпуску грузовых машин «КамАЗ» заявили о том, что в ближайшее время будет налажено производство новых моделей легких коммерческих автомобилей.

Общество Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично "При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.

Религия Отпевание Лужкова совершит патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя 12 декабря в храме Христа Спасителя пройдет отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, сообщил «Интерфаксу» глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Общество В России закроется журнал Men’s Health В декабре этого года в продажу поступит последний номер российской версии журнала Men’s Health, после чего издание прекратит свое существование, сообщило издание BluePrint.

Хоккей «Вашингтон» проиграл «Коламбусу», Овечкин забил гол Гости победили во встрече со счетом 5:2. В составе столичного клуба Александр Овечкин забил гол и сделал голевую передачу, став третьей звездой игры.

Экономика Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.

Экономика Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.

Экономика Госдума продлевает срок выплаты накопительной пенсии на полгода Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении периода выплаты накопительной пенсии на шесть месяцев с 1 января 2020 года.

Политика Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".

Политика Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами Президент России Владимир Путин прокомментировал встречу своего украинского коллеги Владимира Зеленского с националистами в Донбассе.

Общество Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.

Экономика Греф прокомментировал изменения в управлении «Яндексом» Изменения в структуре управления «Яндексом» вывели компанию на новый уровень, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

Наука Получены структуры веществ для эффективной борьбы против астмы Лишь недавно рецептор CysLT2 был предложен в качестве потенциальной лекарственной мишени против атопической астмы, травм головного мозга и расстройств центральной нервной системы, а также нескольких видов рака.