Экономика
КоммерсантъПродажи смартфонов в России сократились на 42%
Продажи смартфонов в штуках в России в апреле сократились на 42% по сравнению с мартом, а по сравнению с апрелем 2019 года — на 24%, следует из данных исследовательской компании GfK.
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Продажи смартфонов в России в штуках в апреле сократились на 42% по сравнению с мартом и на 24% по сравнению с апрелем 2019 г. Такие данные приводит исследовательская компания GfK.Ведомостивчера в 17:01
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Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии оказался в реанимации
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США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
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Россияне с пенсией менее 24 тысяч рублей получат новую льготу
Для пенсионеров предусмотрена аналогичная льгота, но при условии, если у них нет иного источника дохода, а размер пенсии не превышает двух МРОТ.
СургутИнтерНовости вчера в 00:21
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28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня
7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу.
Park72.ru 05:00
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У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
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Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
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Общество
Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
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Арестован обвиняемый в убийстве девочки-подростка в Пензе
Суд арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в убийстве 14-летней девочки в Пензе.
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Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
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Экс-главе Закарпатья Москалю стало плохо в прямом эфире
Бывшему главе Закарпатской и Луганской областей Украины Геннадию Москалю стало плохо в прямом эфире украинского телеканала NewsOne, ему вызывали скорую.
Взгляд.ру 12:40
Экономика
В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 08:38
Политика
Украина сорвала работу Контактной группы по Донбассу
Представители Киева под разными предлогами сорвали работу четырех подгрупп Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которая проходила 26 мая.
Вести.Ru 15:32
Политика
Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая
Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Общество
Названы самые неблагоприятные по коронавирусу районы Москвы
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Коммерсантъ 12:27
Авто
Первые Geely Atlas Pro появились в Беларуси
На самом предприятии факт прибытия первых Geely Atlas Pro подтвердили, но сроки начала производства уточнить не смогли, сославшись на определенные «корректировки» в связи с пандемией.
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Энергетика
Транзит российского газа через Польшу остановлен
Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены.
Российская газета вчера в 07:05
Общество
Московские аптеки получили первые разрешения на дистанционную торговлю
Росздравнадзор по Москве выдал столичным аптекам первые разрешения на дистанционную торговлю лекарствами.
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Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу
Майя Ломидзе рассказала, когда россияне смогут выехать за границу. Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу.
Piter.tv 03:35
Энергетика
Чубайс назвал факторы сохранения низких цен на нефть
Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс назвал технологический, экологический и эпидемиологический факторы, из-за которых цены на нефть останутся на низком уровне.
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Общество
Собственников квартир могут обязать соблюдать права соседей
Сегодня группа депутатов нижней палаты парламента внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается1 возложить обязанность на собственника жилого или нежилого помещения в МКД по обеспечению соблюдения прав и законных интересов проживающих по соседству граждан любыми лицами, допущенными собственником в принадлежащее ему помещение.
Гарант 12:17
Политика
Польский дипломат раскрыл схему монетизации русофобии
"В польском обществе распространяются охотно финансируемые врагами страхи, русофобия и чувство иррациональной угрозы", - цитирует РИА ФАН слова дипломата.
Царьград 14:52
Футбол
Цорн: Предстоит разговор с Гулиевым
Цорн озвучил причины, по которым ему предстоит личный разговор с игроком.
Спорт день за днем 15:33
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ 13:50
Политика
МИД Украины заявил о намерении ликвидировать администрации ЛНР и ДНР
17 мая в Верховной раде заявили о намерении Зеленского менять стратегию в отношении Донбасса.
Известия 15:08
Общество
Опубликован проект нового порядка выдачи школьных аттестатов
Министерство просвещения опубликовало проекты нового порядка выдачи школьных аттестатов и золотых медалей в 2020 году.
Российская газета 13:33
Общество
Действия Take-Two Interactive намекнули на год релиза GTA 6
REGNUM вчера в 18:16
Шоу-бизнес
Антон Криворотов начал встречаться с победительницей «Холостяка»
Сразу после выхода последний серии шоу Криворотов и Пино провели прямой эфир и наконец-то объявили, что действительно встречаются и очень счастливы.
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