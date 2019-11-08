Количество случаев использования поддельных банковских карт в 2019 году резко снизилось, говорится в исследовании «Тренды карточного фрода 2019», которое подготовили Райффайзенбанк и «Лабораториия Касперского».

с чего всё началось

Количество случаев использования поддельных банковских карт в 2019 г. резко снизилось, сообщает РБК со ссылкой на исследование Райффайзенбанка и «Лаборатории Касперского». За десять месяцев их число упало на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Политика США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Политика Зеленский заявил, что украинцы никогда не забудут голодомор Президент страны Владимир Зеленский разместил у себя в Facebook обращение к украинцам в связи с датой, которую в стране отмечают с 1998 года.

Гаджеты Xiaomi намерена потеснить Apple на европейском рынке смартфонов Компания Xiaomi, получив по итогам третьего квартала текущего года 4-е место по объемам продаж смартфонов в ЕС, намеревается в следующем, 2020 году обогнать ближайшего конкурента – Apple и занять третью строчку рейтинга.

Политика МИД Ирана прокомментировал санкции США Степень свободы в интернет-пространстве Ирана не имеет никакого значения для США, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, комментируя санкции США против иранского министра за "интернет-цензуру".

Общество Миссия МВФ на Украине завершилась безрезультатно Миссия МВФ покинула Украину без договоренностей о новой программе помощи, сообщает сегодня украинское «Новое время».

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником 22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.

Общество Минтранс не ожидает открытия чартеров в Египет в 2019 году Чартеры между Россией и курортами Египта в 2019 году, скорее всего, возобновлены не будут, российская сторона ждёт от арабской республики подтверждения об устранении ряда замечаний в части безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Политика Пушков прокомментировал заявление Джонсона о влиянии России на брексит Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что предположения о якобы вмешательстве России в брексит сравнимы с теорией о Бермудском треугольнике.