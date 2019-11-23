Экономика

ВедомостиВедомостиВ России резко сократилось число случаев подделки банковских карт

Количество случаев использования поддельных банковских карт в 2019 г. резко снизилось, сообщает РБК со ссылкой на исследование Райффайзенбанка и «Лабораториии Касперского». За десять месяцев их число упало на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Эксперты сообщили о резком сокращении случаев подделки карт

Количество случаев использования поддельных банковских карт в 2019 году резко снизилось, говорится в исследовании «Тренды карточного фрода 2019», которое подготовили Райффайзенбанк и «Лабораториия Касперского».
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