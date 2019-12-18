Общество

Парламентская газетаПарламентская газетаВ России резко сократилось число сторонников оплаты наличными

В прошлом году впервые доля сторонников оплаты наличными оказалась меньше половины — 37% против 59% в 2017 году. В 2012 году этот показатель находился на уровне 89%. Вместе с тем 70% опрошенных отметили, что пока не могут полностью отказаться от наличных.
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ЦБ оценил долю расплачивающихся наличными россиян

Rambler News Serviceвчера в 09:15
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В 2020 году в России изменятся правила выхода на пенсию в связи с пенсионной реформой, согласно которой был увеличен возраст выхода на пенсию.
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Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о доступности цен на авиабилеты для жителей Камчатки.
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Компания Skoda готовится вывести на рынок свой самый бюджетный кроссовер.
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«Цакунова допрашивают в качестве свидетеля по делу [основателя Baring Vostok Майкла] Калви, ранее в его квартире прошел обыск, дальнейшие действия следствия пока рано комментировать», — говорит собеседник, знакомый с ходом следственных мероприятий.
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Мнение американцев об импичменте президента США Дональда Трампа полярно разделилось: за и против высказались по 48%.
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В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
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Общество

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В израильском посольстве в Москве сообщили, что более 40 задержанных ранее в аэропорту Домодедово граждан Израиля были отпущены на свободу.
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Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
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Общество

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Происшествия

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Вести.Ru 03:46
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