Экономика
9111.ruВ России резко сократилось число займов до зарплаты
В третьем квартале 2019 года в России резко сократилось количество займов до зарплаты, которые выдаются сроком до семи дней. Об этом пишет РБК со ссылкой на на подсчеты Объединенного кредитного бюро.
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Темпы сокращения недельных ссуд обгоняют снижение в сегменте PDL в целом: всего микрофинансовые компании выдали 1 млн займов «до зарплаты» в третьем квартале, что на 10% меньше результатов второго, следует из данных ОКБ.РБК00:00
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