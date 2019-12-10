Темпы сокращения недельных ссуд обгоняют снижение в сегменте PDL в целом: всего микрофинансовые компании выдали 1 млн займов «до зарплаты» в третьем квартале, что на 10% меньше результатов второго, следует из данных ОКБ.

с чего всё началось

В третьем квартале 2019 года в России резко сократилось количество займов до зарплаты, которые выдаются сроком до семи дней. Об этом пишет РБК со ссылкой на на подсчеты Объединенного кредитного бюро.

В России резко сократилось число займов до зарплаты

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