Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыВ России резко сократилось количество случаев подделки банковских карт

С начала года таких преступлений стало меньше на 70%.
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с чего всё началось

Эксперты сообщили о резком сокращении случаев подделки карт

Количество случаев использования поддельных банковских карт в 2019 году резко снизилось, говорится в исследовании «Тренды карточного фрода 2019», которое подготовили Райффайзенбанк и «Лабораториия Касперского».
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