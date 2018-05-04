Количество случаев использования поддельных банковских карт в 2019 году резко снизилось, говорится в исследовании «Тренды карточного фрода 2019», которое подготовили Райффайзенбанк и «Лабораториия Касперского».

с чего всё началось

С начала года таких преступлений стало меньше на 70%.

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