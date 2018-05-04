Общество
Эхо МосквыВ России резко сократилось количество случаев подделки банковских карт
Оценить
с чего всё началось
Количество случаев использования поддельных банковских карт в 2019 году резко снизилось, говорится в исследовании «Тренды карточного фрода 2019», которое подготовили Райффайзенбанк и «Лабораториия Касперского».РБК02:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 12:28, Вашингтон
Происшествия
Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла
Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Теннис
Сборная России по теннису проиграла Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса
Сборная России по теннису потерпела поражение от Канады в полуфинале Кубка Дэвиса.
Общество
В Совфеде посоветовали игнорировать концерты Ротару в России
Авто
Назван наиболее выгодный тип автомобилей в РФ
Аналитик Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала наиболее выгодный тип автомобиля в России.
Технологии
Павел Дуров призвал удалять WhatsApp со своих смартфонов
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей мессенджера WhatsApp удалить его со своих смартфонов.
Шоу-бизнес
Александр Малинин вновь предал дочь
Как ранее писал «Рамблер», дочь музыканта Александра Малинина от брака с певицей Ольгой Зарубиной Кира хотела покончить с собой после беседы с отцом.
Кино
Создатели «Игры престолов» сняли альтернативную концовку
Сериал "Игра престолов" стал, пожалуй, самым популярным за последние годы Об этом проговорился актер Кристофер Хивью, который исполнял роль Тормунда.
Спорт
Комитет ВАДА предложил лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет Всемирного антидопингового агентства по соответствию издал рекомендацию исполкому лишить Российское антидопингового агентства статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу.
Происшествия
Полиция заинтересовалась ночной стрельбой из автомата в Петербурге
Гаджеты
Какая модель GeForce GTX 1650 Super самая быстрая из коробки
Компания Nvidia сегодня должна полноценно представить видеокарту GeForce GTX 1650 Super. Мы уже знаем о карте всё, кроме цены.
Экономика
Дитрих сообщил о возможности выплаты компенсаций за авиакеросин в 2019 году
Выплаты компенсаций российским авиакомпаниям из-за роста цен на керосин могут начаться в 2019 году, если будет такая возможность, заявил в субботу, 23 ноября, министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Армия и оружие
В Минобороны подтвердили сход с орбиты российского спутника
Авто
Компания ГАЗ продлила права на логотип редкой Волги
«Группа ГАЗ» в третий раз продлила права на товарный знак «Волга», использованный как шильдик в редчайшей ГАЗ-3111 «Волге» 1999—2004 годов.
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Кино
В Англии разработали инструкцию по съемкам откровенных сцен
В субботу, 23 ноября, стало известно, что в Англии разработали инструкцию по съемкам откровенных сцен.
Футбол
Украинский тренер Вернидуб: в Россию не поеду ни за какие деньги
Бывший капитан петербургского "Зенита" Юрий Вернидуб, в настоящее время занимающий пост главного тренера солигорского "Шахтера", заявил об отказе работать в российских клубах.
Политика
Медведев призвал стесняющихся «Единой России» выйти из партии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что самовыдвиженцы из партии «Единая Россия» на выборах скорее запутали избирателей, что не помогло их избранию.
Фигурное катание
Четыре россиянки вышли в финал Гран-при по фигурному катанию
Четыре российские фигуристки отобрались в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
Политика
Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году
Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала КРТ.
Происшествия
В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина
В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
Армия и оружие
«Искандеры» появились во всех ракетных соединениях сухопутных войск РФ
Оперативно-тактические комплексы "Искандер" появились во всех сухопутных ракетных соединениях РФ.
Футбол
Манчестер Сити — Челси 0:0 (1-й тайм)
Политика
Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
Экономика
«Вертолеты России» не смогли продать свою продукцию Индии и Индонезии
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.