С начала года таких преступлений стало меньше на 70%.

Гаджеты AMD и NVIDIA удалось укрепить позиции на рынке графических решений Компании NVIDIA удалось за квартал увеличить объёмы поставок дискретных графических процессоров на 38,3 %. Фактически, за счёт этого она перекрывает объёмы поставок всех графических решений AMD, включая гибридные процессоры.

Политика Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС, сообщает Sky News.

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником 22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.

Футбол Кейн был шокирован отставкой Почеттино Напомним, Почеттино возглавлял Тоттенхэм с 2014 года. На посту главного тренера лондонцев его сменил португалец Жозе Моуринью.

Политика Лавров обсудит с главой МИД Японии военный альянс Токио и Вашингтона Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что планирует обсудить с японским министром иностранных дел Тосимицу Мотэги в декабре в России военный альянс Токио и Вашингтона и его направленность против Москвы.

Политика Москва и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.

Общество МЧС предложило ограничить привлечение спасателей к ответственности МЧС разработало документ, который закрепляет в законодательстве понятие «оправданный риск» и ограничивает привлечение к ответственности руководителей спасательных подразделений в случае гибели граждан.

Общество Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.

Политика Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма в рамках рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в интервью изданию «Левый Берег».

Политика Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».

Общество Минкультуры предложило механизм регулирования показов в кинотеатрах "Количество сеансов каждого фильма, демонстрируемого в течение дня в кинотеатре, имеющем более одного кинозала, не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в таком кинотеатре в течение дня", - говорится в тексте законопроекта.

Музыка Игорь Крутой и Николай Басков устроили потасовку в аэропорту Накануне у известного 65-летнего композитора Игоря Крутого состоялся юбилейный концерт в Минске, где собрались его близкие друзья: Николай Басков, Сергей Лазарев, Жасмин, Филипп Киркоров, Ани Лорак и другие.