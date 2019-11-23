Общество
Эхо МосквыВ России резко сократилось количество случаев подделки банковских карт
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Гаджеты
AMD и NVIDIA удалось укрепить позиции на рынке графических решений
Компании NVIDIA удалось за квартал увеличить объёмы поставок дискретных графических процессоров на 38,3 %. Фактически, за счёт этого она перекрывает объёмы поставок всех графических решений AMD, включая гибридные процессоры.
Политика
Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС, сообщает Sky News.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Происшествия
Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Происшествия
СК объявил в розыск нижегородского «вора в законе»
В ведомстве считают, что один из криминальных авторитетов Нижегородской области, в 2013 году Жаринов стал "вором в законе".
Футбол
Кейн был шокирован отставкой Почеттино
Напомним, Почеттино возглавлял Тоттенхэм с 2014 года. На посту главного тренера лондонцев его сменил португалец Жозе Моуринью.
Политика
Лавров обсудит с главой МИД Японии военный альянс Токио и Вашингтона
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что планирует обсудить с японским министром иностранных дел Тосимицу Мотэги в декабре в России военный альянс Токио и Вашингтона и его направленность против Москвы.
Футбол
У экс-тренера «Реала» диагностирован рак кожи
Как сообщает издание Globo Esporte, у бывшего главного тренера мадридского «Реала» Вандерлея Лушембурго диагностирован рак кожи.
Политика
Москва и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге
России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.
Происшествия
В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту
Общество
МЧС предложило ограничить привлечение спасателей к ответственности
МЧС разработало документ, который закрепляет в законодательстве понятие «оправданный риск» и ограничивает привлечение к ответственности руководителей спасательных подразделений в случае гибели граждан.
Происшествия
Возле полицейского участка в Колумбии взорвался грузовик
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Происшествия
Во Львове самолет выкатился за пределы взлетной полосы
Политика
Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма
Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма в рамках рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в интервью изданию «Левый Берег».
Политика
Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при в Японии, Загитова — третья
Ранее сообщалось, что Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали третьими на этапе в Японии и вышли в финал Гран-при.
Общество
Минкультуры предложило механизм регулирования показов в кинотеатрах
"Количество сеансов каждого фильма, демонстрируемого в течение дня в кинотеатре, имеющем более одного кинозала, не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в таком кинотеатре в течение дня", - говорится в тексте законопроекта.
Наука
Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Музыка
Игорь Крутой и Николай Басков устроили потасовку в аэропорту
Накануне у известного 65-летнего композитора Игоря Крутого состоялся юбилейный концерт в Минске, где собрались его близкие друзья: Николай Басков, Сергей Лазарев, Жасмин, Филипп Киркоров, Ани Лорак и другие.
Политика
МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом.
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой
Неожиданно для всех сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко пришел в кинотеатр "Октябрь" с новой девушкой.
Происшествия
На пожаре в Хакасии погибли двое детей и взрослый мужчина
При пожаре в селе Бельтырское Аскизского района в Хакасии погибли двое детей и мужчина.
Авто
В России отзывают почти 10 тысяч кроссоверов Audi Q5
Немецкая компания Audi отзывает в России 9469 автомобилей Audi Q5 из-за ненадежного крепления накладки задней колесной арки.
Общество
Мантуров назвал сроки начала производства российского электромобиля
Серийное производство первого российского электромобиля Zetta планируют запустить в первом квартале 2020 года.
Теннис