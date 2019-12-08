Экономика
КоммерсантъВ России резко сократилось количество займов до зарплаты
В третьем квартале у МФО сократились не только краткосрочные займы, но и общее количество выданных кредитов. Этот показатель с 2016 года претерпевал лишь незначительные изменения и непрерывно рос последние два года.
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Темпы сокращения недельных ссуд обгоняют снижение в сегменте PDL в целом: всего микрофинансовые компании выдали 1 млн займов «до зарплаты» в третьем квартале, что на 10% меньше результатов второго, следует из данных ОКБ.РБК00:00
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Футбол
Абрамович отказался продавать «Челси»
Российский бизнесмен Роман Абрамович отказался продавать футбольный клуб "Челси". Об этом сообщает издание Financial Times.
Общество
Скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Общество
Опека подаст иск против родителей девочки, жившей в больнице пять лет
Ранее в департаменте отметили, что органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут иск об ограничении родителей девочки в правах, а если выявятся дополнительные обстоятельства — то и о лишении их родительских прав.
Политика
Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины
Во время пресс-конференции по итогам парижского саммита "нормандской четверки" на вопрос о поставках российского газа на Украину, президент Путин ответил детским стихом.
Политика
Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев
Путин согласился с тем, что на Красную площадь следует приглашать нынешних героев.
Происшествия
Идущего в Москву якутского шамана снова задержали
Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Футбол
«Зенит» может не выйти в плей-офф ЛЧ, даже если победит «Бенфику»
Петербургский "Зенит" перед последним туром Лиги чемпионов находится на втором месте в группе G, однако даже победа над аутсайдером "Бенфикой" не гарантирует команде Сергея Семака плей-офф, а в случае поражения питерцы могут и вовсе остаться без евровесны.
Политика
Песков рассказал о встрече Путина и Зеленского один на один
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели краткую встречу тет-а-тет и без переводчиков на полях «нормандского» саммита в Париже, который состоялся 9 декабря, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Экономика
Почему Киев импортирует российский картофель
Из-за неурожая Киев вынужден закупать картофель в других странах - причем значительная часть импорта приходится на Россию.
Общество
Задержан гендиректор петербургского «Метростроя»
В январе 2019 года правительство Петербурга расторгло контракты на строительство метро с "Метростроем" из-за срыва сроков и задержки зарплат.
Политика
Путин назвал трагедию в Беслане своей личной болью
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала себя в детстве
Популярная российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица Анна Семенович поделилась с поклонниками на своей странице в социальной сети фотографией из детства.
Политика
Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе
Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Политика
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Футбол
Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отказывается вести переговоры о продлении контракта с клубом.
Происшествия
Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге
Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Происшествия
Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии растёт
Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло 14 человек, 10 декабря передает агентство Associated Press.
Гаджеты
Раскрыта информация о производительности новых игровых приставок Xbox
Политика
Аваков рассказал, как Зеленский вёл себя на саммите
О поведении украинского президента Владимира Зеленского на «нормандском» саммите в Елисейском дворце рассказал министр внутренних дел этой страны Арсен Аваков в интервью Дмитрию Гордону.
Политика
Позиции Льва Пономарева порой далеки от правозащитных, заявил Путин
Президент России Владимир Путин на встрече с членами президентского совета по правам человека (СПЧ) пообещал посмотреть на ситуацию вокруг правозащитной организации Льва Пономарева "За права человека", заявив, что до сих пор ему никто не мешал работать, хотя его позиции порой далеки от правозащитной деятельности.
Политика
Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»
Государственное бюро расследований Украины возбудило против бывшего президента Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене при подписании Минских соглашений.
Авто
Марка Holden отказалась от моделей Commodore и Astra
«Пятый» Commodore скопировал Инсигнию, а «четвёртый» — Chevrolet SS. Тем не менее история модели началась 41 год назад.
Происшествия
Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов
В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
Общество
Борисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики
Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность.
Политика
Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
Общество
В ГИБДД предложили конфисковывать авто у пьяных водителей
В МВД предложили конфисковывать автомобили у водителей, повторно севших пьяными за руль.