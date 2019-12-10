Темпы сокращения недельных ссуд обгоняют снижение в сегменте PDL в целом: всего микрофинансовые компании выдали 1 млн займов «до зарплаты» в третьем квартале, что на 10% меньше результатов второго, следует из данных ОКБ.

с чего всё началось

В третьем квартале у МФО сократились не только краткосрочные займы, но и общее количество выданных кредитов. Этот показатель с 2016 года претерпевал лишь незначительные изменения и непрерывно рос последние два года.

В России резко сократилось количество займов до зарплаты

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