Экономика
КоммерсантъВ России резко сократилось количество займов до зарплаты
В третьем квартале у МФО сократились не только краткосрочные займы, но и общее количество выданных кредитов. Этот показатель с 2016 года претерпевал лишь незначительные изменения и непрерывно рос последние два года.
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с чего всё началось
Средняя длительность ссуд в сегменте PDL (pay day loans, займы до зарплаты; к этой категории относятся ссуды на сумму до 30 тыс. руб. сроком до 30 дней) достигла 20 дней, хотя в конце 2018 года составляла 17 дней, сообщили РБК в компании.РБК00:00
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Артем Дзюба: «Одно слово есть — обосрались»
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба кратко прокомментировал поражение в гостевом матче 6-го тура Лиги чемпионов от "Бенфики" (0:3).
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Футбол
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Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
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В Сети появилось первое «живое» фото Samsung Galaxy S11
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Общество
Опека увидела проблему в проживании в роддоме здоровой девочки
Опека увидела проблему в проживании в роддоме здоровой девочки Органы опеки Москвы пообещали "в ближайшие дни" подать исковое заявление об ограничении в правах родителей девочки, которая с момента рождения, в течение более пяти лет, живет в перинатальном центре: родители оплачивали ее пребывание в клинике.
Фигурное катание
Чемпиона Европы обвиняют в домогательствах к 13-летней девочке
Сипре в паре с Ванессой Джеймс является шестикратным чемпионом Франции, чемпионом Европы (2019), бронзовым призером чемпионата мира (2018) и чемпионата Европы (2017) и победителем финала Гран-при (сезон-2018/19).
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С 2020 года у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp
С 2020 года популярное приложение WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей.
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Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Происшествия
Не менее четырех человек погибли в перестрелке в Нью-Джерси
Стрельба произошла в одном из магазинов американского города Джерси-Сити в штате Нью-Джерси, погибли не менее четырех человек.
Общество
Новое министерство появится в правительстве Сахалинской области
В правительстве Сахалинской области Юлия Владимировна займется созданием нового министерства на базе департамента кадровой политики правительства области.
Кино
В сети появился первый трейлер новой «Чудо-женщины»
Кинокомпания Warner Bros. обнародовала первый трейлер сиквела супергеройского фильма «Чудо-женщина».
Общество
Лимаренко поставил неуды за очистные в Холмске, которые никак не могут достроить
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Путин заявил о риске второй «Сребреницы» в Донбассе
Президент России Владимир Путин предрек в Донбассе вторую Сребреницу, если украинский лидер Владимир Зеленский закроет границу войсками.
Общество
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Музыка
Конфликт Юрия Шатунова с продюсером «Ласкового мая» набирает обороты
Певец Юрий Шатунов покинул группу «Ласковый май» летом 2019 года.
Хоккей
«Даллас» уволил главного тренера
Джим Монтгомери был уволен с поста тренера Даллас Старз. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
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Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
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В Чернигове продолжает расти количество заболевших гепатитом жителей
В школе №7 г. Чернигова число заболевших вирусным гепатитом типа А возросло до 41 человека.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Спорт
Владимир Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России
Президент России Владимир Путин во время саммита в "нормандском формате" 9 декабря прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырёхлетнем запрете на участие российским спортсменам в крупных международных соревнованиях.
Шоу-бизнес
Выступление сына Яны Рудковской Александра в Румынии закончилось судом
Выступление сына Яны Рудковской Александра закончилось судом, так как лед на катке оказался плохо залит, из-за чего ребенок несколько раз упал.
Политика
Гендиректор «Первого канала» признал ошибочным сюжет об украинском истребителе, якобы сбившем малазийский Boeing
В интервью журналу The New Yorker Константин Эрнст отметил, что это было сделано не специально, но при этом отказался признавать официальный отчет о трагедии, согласно ракета, сбившая рейс MH17 в небе над Донбассом, была выпущена из российской установки «Бук».