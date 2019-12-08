Экономика
КоммерсантъВ России резко сократилось количество займов до зарплаты
В третьем квартале у МФО сократились не только краткосрочные займы, но и общее количество выданных кредитов. Этот показатель с 2016 года претерпевал лишь незначительные изменения и непрерывно рос последние два года.
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с чего всё началось
Средняя длительность ссуд в сегменте PDL (pay day loans, займы до зарплаты; к этой категории относятся ссуды на сумму до 30 тыс. руб. сроком до 30 дней) достигла 20 дней, хотя в конце 2018 года составляла 17 дней, сообщили РБК в компании.РБК00:00
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Названы место и дата похорон Лужкова
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Трамп, в свою очередь, назвал смехотворными представленные демократами обвинения, которые являются «очередной охотой на ведьм».
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Военный самолет Чили с 38 людьми на борту разбился
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В Петербурге арестовали гендиректора «Метростроя» Николая Александрова
По версии следствия, Александров вместе с руководителем филиала «Метростроя» Олегом Кузьменко и гендиректором «Безопасных технологий и разработки» (БТР) Анатолием Болотовым не позднее ноября 2017 года похитили средства ОАО «Метрострой» путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов.
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Внуково объяснило отказ от электронных посадочных талонов
Аэропорт с 10 декабря перестал принимать посадочные талоны на авиарейсы в электронном виде.
Авто
Озвучены цены и спецификации Genesis GV80
GV80 поступит в серийное производство 2 декабря, а поставки клиентам в Южной Корее начнутся в начале следующего года после дебюта модели через несколько недель.
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Рейсовый автобус перевернулся под Волгоградом
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Медики Эстонии настаивают на вакцинации от кори рабочих с Украины
По данным медиков, на самой Украине ситуация с вакцинацией от кори прискорбна, и счет зараженных идет на десятки тысяч человек.
Политика
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По словам Тимошенко, легитимация "формулы Штайнмайера" на уровне президента и стремление Зеленского предоставить неподконтрольным территориям особый статус на постоянной основе вызывают беспокойство.
Общество
Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
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В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Общество
В США бегун шлепнул журналистку в прямом эфире
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В Раду внесен законопроект об особом статусе Донбасса
3 декабря сообщалось, что Рада не будет принимать новый закон об особом статусе Донбассе.
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Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
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Общество
В России хотят защитить пенсии от взыскания долгов
В правительственную комиссию направлен законопроект, призванный ограничить удержание долгов с пенсий, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Минтруд и Минэкономразвития.