Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. Эксперты полагают, что в этом году снижение продолжится, и граждане смогут скопить не более 1,3–1,5 трлн рублей.
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с чего всё началось

Прикосновенный запас: прирост сбережений россиян в 2019-м упал почти на 14%

В прошлом году прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. Такие данные содержатся в годовом отчете Банка России. Существенно изменилась и структура денежных запасов граждан.
Известия14 мая в 17:01

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Прирост сбережений россиян упал почти на 14%

Комсомольская правда09:48

«Известия»: у россиян снизился прирост сбережений

РИА Новостивчера в 05:22

В России резко упали объемы сбережений граждан

Известия14 мая в 18:15

Прирост сбережений российских граждан упал почти на 14%

Телеканал 360°14 мая в 20:58

В России резко упали объемы сбережений населения

Аргументы и Факты14 мая в 19:42

Центробанк объяснил резкий спад прироста сбережений граждан

ФедералПресс14 мая в 19:03

Россияне начали забирать деньги с банковских вкладов

Московский Комсомолецвчера в 02:13
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Газета.Ru 16:02
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В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Общество

МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
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Происшествия

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Париж, 16 мая 2020, 19:52 — REGNUM Власти Франции арестовали Фелисьена Кабугу, обвиняемого в финансировании геноцида 1994 года в Руанде, 16 мая сообщает Agence France-Press.
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Общество

Агаларов ответил ведущему «Эха» на оценку стоимости госпиталя в «Крокусе»

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РБК вчера в 12:39
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Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

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RT на русском 09:45
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Саудиты скупили доли Boeing и Facebook

Эр-Рияд, 16 мая 2020, 16:51 — REGNUM Власти Саудовской Аравии приобрели доли крупных американских корпораций, передаёт 16 мая CNBC.
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Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
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Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов

Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.
Газета.Ru вчера в 13:08
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Армия и оружие

ЦПВС: террористы обстреляли два населенных пункта в сирийском Идлибе

Контр-адмирал на брифинге сообщил, что со стороны позиций террористов запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусры"1 был дважды произведен обстрел населенного пункта Маарет-Мухос, а также зафиксирована одна атака на населенный пункт Дадих.
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Близ Рио-де-Жанейро в Бразилии в озеро упал НЛО

В Бразилии местные жители стали очевидцами аварии НЛО. Неопознанный летающий объект упал в озеро неподалеку от Рио-де-Жанейро.
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В Чечне врачи извинились за жалобы на нехватку средств защиты

Ранее работники Гудермесской ЦРБ записали аудио- и видеообращения с жалобами на нехватку средств защиты, а также необходимость покупать их самостоятельно.
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Академик рассказал, передается ли коронавирус новорожденным

Основатель сети клиник «Мать и дитя», академик РАН Марк Курцер рассказал, может ли коронавирус передаться новорожденным.
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Здоровье

В Дагестане от коронавируса и пневмонии умерло свыше 40 врачей

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В ЛНР сообщили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков

Украинские силовики открыли огонь по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Донецкий в Донбассе, погиб сотрудник Народной милиции, заявил в субботу журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости 16:52
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В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
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В Москве выявили более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции

Более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции выявлено в Москве.
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Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
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На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк

На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
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В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом

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