Часть россиян запаслась наличностью из-за опасений потерять деньги из-за кризиса. Кроме того, в период самоизоляции многие скупали товары длительного хранения и в условиях стагнации реальных доходов были вынуждены тратить на это свои сбережения.

с чего всё началось

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. Эксперты полагают, что в этом году снижение продолжится, и граждане смогут скопить не более 1,3–1,5 трлн рублей.

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