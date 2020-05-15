Экономика
Газета.RuВ России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. Эксперты полагают, что в этом году снижение продолжится, и граждане смогут скопить не более 1,3–1,5 трлн рублей.
Читать в источнике
Оценить593
с чего всё началось
Если в 2018-м люди хранили новые накопления примерно в равных пропорциях на банковских вкладах (54%) и в наличной форме (46%), то в прошлом году они практически отказались от сбережений в живых деньгах. В 2020-м ситуация переломилась: эксперты наблюдают отток средств со счетов граждан.Известия14 мая в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 00:05, Ашберн
Общество
Италия назвала дату открытия границ
Власти Италии приняли решение о снятии всех ограничений на въезд и выезд из страны с 3 июня, сообщили итальянские СМИ о решении правительства.
Интерфакс вчера в 21:31
Общество
Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев заявил о своем увольнении после публикации открытого письма против домогательств в университетской среде.
Известия 14 мая в 20:54
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru вчера в 11:09
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Авто
В Узбекистане наладят производство китайских автомобилей Oshan
SpeedMe 14 мая в 23:31
Общество
В этом году некоторые вузы отказались от государственных экзаменов
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 некоторые российские вузы решили отказаться в этом году от государственных экзаменов, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ вчера в 12:13
Технологии
Инженер дал рекомендации по выбору бюджетного смартфона
На рынке мобильных устройств появилось много смартфонов неизвестных брендов по привлекательным в условиях кризиса ценам, но при их покупке нужно обратить внимание на характеристики аппарата, рассказал научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Виталий Красиков.
News.ru вчера в 20:00
Армия и оружие
Загадочный полет: зачем Ju-52 прилетел в Москву за 38 дней до войны
Истинные причины прилета самолета в СССР накануне Великой Отечественной войны до сих пор остаются неразгаданными.
Российская газета вчера в 03:07
Экономика
Сечин: после пандемии «Роснефть» может стать мировым лидером
Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что 2020 год «может стать переломным» для мировой нефтегазовой отрасли из-за беспрецедентного снижения спроса в результате пандемии коронавируса COVID-19, что привело к значительному падению цен.
Коммерсантъ вчера в 05:05
Общество
Собянин заявил о необязательности носить маску и перчатки на улице
Мэр Москвы Сергей Собянин ответил в эфире телеканала "Россия 1" на вопрос, надо ли человеку, который передвигается по улице, носить маску и перчатки.
Московский Комсомолец 14 мая в 14:28
Общество
СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
BFM.ru вчера в 11:46
Политика
Путин помог Шойгу назначить начальника медцентра в Калининграде
Временно исполняющего обязанности начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Ивана Каленова назначил на должность действительного начальника Президент РФ Владимир Путин.
ИА Красная Весна вчера в 16:50
Общество
Китай ответит на санкции США, введенные против компании Huawei
Пекин, 15 мая 2020, 16:20 — REGNUM В ответ на ограничения, введённые Вашингтоном в сферу закупок американских микрочипов для нужд китайской компании Huawei в Пекине готовят санкции против американских компаний Apple, Cisco Systems, Qualcomm и "Боинг", сообщает 15 мая издание Global Times Более подробно ответные санкции Китая будут описаны позднее, после окончания их проработки.
REGNUM вчера в 09:20
Политика
Палата представителей США одобрила помощь экономике на $3 трлн
Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила пакет стимулирующих мер на $3 трлн в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 22:04
Общество
Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
РБК вчера в 13:21
Политика
Отмену т.н. периода «нерабочих дней» в России могли лоббировать правительство и крупный бизнес
Об отмене периода нерабочих дней глава государства объявил в понедельник. Это произошло на фоне дальнейшего роста заболевших коронавирусом.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Общество
Глава ВОЗ призвал срочно переключиться на воспалительный синдром детей
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал на брифинге в Женеве мировое сообщество обратить пристальное внимание на воспалительный синдром у детей, зафиксированный в Европе и Северной Америке, который развивается на фоне пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 13:33
Политика
Венесуэла запросила обсуждения в СБ ООН ситуации с попыткой вторжения
Венесуэла попросила председателя Совета Безопасности ООН провести обсуждение в Совбезе ситуации с недавней попыткой вторжения на территорию Боливарианской Республики, следует из письма венесуэльского постпреда при ООН Самуэля Монкады.
РИА Новости 13 мая в 18:04
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM вчера в 19:59
Культура
«Квартирник БГ»: в сети покажут концерт Бориса Гребенщикова в Лондоне
REGNUM 14 мая в 10:27
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Навка показала фото из больницы
Комсомольская правда 14 мая в 14:35
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество
Роспотребнадзор РФ решил отменить общие перемены в школах
Во время в классах обязаны будут проводить дезинфекцию помещений. Полный список новый требований составлен Роспотребнадзором в виде памятки.
JustMedia 14 мая в 02:10
Общество
Карантин вводят в Самойловском и снимают в Ершовском районе
Пациенты с коронавирусом есть во всех районах. Карантин действует в Краснокутском районе, вводится в Самойловском и снимается в Ершовском.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 11:37
Футбол
Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич
«Локомотив» объявил об отставке с поста главного тренера Юрия Семина.
Vprognoze.ru 14 мая в 11:38
Происшествия
Пилот вертолета, на котором разбился Коби Брайант, был трезв
Московский Комсомолец вчера в 23:09
Космос
НАСА планирует пять выходов в открытый космос с борта МКС в июне
Американские астронавты в июне совершат пять выходов в открытый космос с борта Международной космической станции, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 20:20
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru вчера в 12:19