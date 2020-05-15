Экономика
Газета.RuВ России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. Эксперты полагают, что в этом году снижение продолжится, и граждане смогут скопить не более 1,3–1,5 трлн рублей.
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с чего всё началось
В прошлом году прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. Такие данные содержатся в годовом отчете Банка России. Существенно изменилась и структура денежных запасов граждан.Известиявчера в 17:01
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Общество
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Lenta.ru 15:53
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Россия и Турция договорились о снятии ограничений для автоперевозчиков
Россия и Турция договорились о взаимном снятии ограничений для автоперевозчиков, сообщает пресс-служба российского Минтранса по итогам разговора министров транспорта двух стран Евгения Дитриха и Адиля Караисмаилоглу.
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Еще 12 смартфонов Huawei и Honor обновились до EMUI 10.1
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Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
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Интерфакс 13:48
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Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
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Источники: Россия запросила обсуждения в СБ ООН вторжения в Венесуэлу
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В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
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В ноябре 2019 года Польша объявила об отказе продлить Ямальский контракт в части закупок газа из России.
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Трамп заявил, что вакцина от коронавируса может быть бесплатной
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REGNUM 17:49
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В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом
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Xiaomi продемонстрировала прозрачный Redmi K30 Pro
Стоит отметить, что ранее компания выпускала смартфоны с прозрачной крышкой.
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Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что на текущей неделе в Белоруссию будет отправлена первая партия американской нефти.
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Иностранные пользователи восхитились российской «Кроной»
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Ева Грин раскритиковала высокие каблуки за антифеминистичность
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