Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. Эксперты полагают, что в этом году снижение продолжится, и граждане смогут скопить не более 1,3–1,5 трлн рублей.
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с чего всё началось

Прикосновенный запас: прирост сбережений россиян в 2019-м упал почти на 14%

В прошлом году прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. Такие данные содержатся в годовом отчете Банка России. Существенно изменилась и структура денежных запасов граждан.
Известиявчера в 17:01

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«Известия»: у россиян снизился прирост сбережений

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В России резко упали объемы сбережений населения

Аргументы и Фактывчера в 19:42

Россияне массово забирают сбережения из банков

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Прирост сбережений российских граждан упал почти на 14%

Телеканал 360°вчера в 20:58

Россияне начали забирать деньги с банковских вкладов

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Центробанк объяснил резкий спад прироста сбережений граждан

ФедералПрессвчера в 19:03

В России резко упали объемы сбережений граждан

Известиявчера в 18:15
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Здоровье

В Бурятии женщину повторно госпитализировали с коронавирусом

В Бурятии медики зафиксировали первый случай повторной госпитализации с коронавирусной инфекцией одного и того же человека.
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Политика

В бундестаге воздержались от оценки слов Лаврова по делу о кибератаке

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у ФРГ есть «серьезные доказательства» причастности России к организации кибератак на бундестаг в 2015 году.
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Футбол

Дюков: окончательное решение о возобновлении матчей РПЛ примут власти

Ранее стало известно, что розыгрыш чемпионата России будет возобновлен 21 июня.
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В минобороны Чехии прокомментировали снос памятника Коневу

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Известия 10:39
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Политика

В Белоруссии заявили о начале поставок нефти из США

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Соединённые Штаты начали поставку нефти белорусской стороне.
RT на русском 08:28
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Политика

Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Ставшая на пару дней звездой соцсетей служительница Фемиды из Новокубанского района Краснодарского края Елена Переверзева была лишена полномочий после публикации видео с непристойным тостом.
Вести.Ru 08:59
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Общество

В Пензенской области продлили режим самоизоляции

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в пятницу своим постановлением продлил режим самоизоляции для всех жителей до 31 мая.
РИА Новости 10:40
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Здоровье

В Париже зафиксировали вспышку синдрома Кавасаки у детей

«Текущая вспышка синдрома Кавасаки в Париже может быть связана с SARS-CoV-2 и демонстрирует необычно высокий процент детей африканского происхождения с желудочно-кишечными проблемами», — говорится в исследовании.
Известия вчера в 16:56
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Общество

Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе

Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Князев решил уволиться после того, как было опубликовано открытое письмо против сексуальных злоупотреблений и харассмента в вузе.
Газета.Ru вчера в 21:17
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Общество

Определен срок жизни коронавируса на деньгах

Россиянам стоит ограничить использование предметов, передающихся из рук в руки, в том числе бумажных купюр, поскольку коронавирус может оставаться на них до двух дней, заявил микробиолог Евгений Плисов.
Взгляд.ру 08:54
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Общество

Скворцова назвала средство, подавляющее коронавирус

«Доклинические исследования показали, что «Мефлохин» подавляет на 100% цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр», — сказала Скворцова.
REGNUM 09:20
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Происшествия

Врач заразилась коронавирусом в Таганроге

Напомним, ранее коронавирус был подтверждён у двух медиков, работавших в одной из поликлиник Таганрога.
Ёрш 09:36
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Политика

Украина столкнулась с угрозой дефицита воды

«Последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку», — говорится в заявлении от 13 мая.
Известия 13 мая в 16:06
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Игры

Ubisoft предлагает интерактивные туры в Египет и Грецию

Компания Ubisoft решила помочь людям, застрявшим на карантине, предложив посетить Египет и Грецию в интерактивном режиме.
Goroday.ru вчера в 18:32
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Общество

Регионы не торопятся выходить из карантина

Почти четверть субъектов Федерации (21 регион) практически никак не ослабили карантинные меры после того, как в понедельник президент Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая «режима нерабочих дней» и начале поэтапного выхода из режима ограничений, введенного для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 17:00
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Фигурное катание

Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе

Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
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Музыка

BTS дадут онлайн-концерт Bang bang con: the live

Культуромания 09:47
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Происшествия

Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства

Быкова задержали по подозрению в организации двойного убийства 7 мая, суд арестовал его до 4 июля.
Ведомости 06:00
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Армия и оружие

Греческий и турецкий истребители практически столкнулись

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Политика

Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости вчера в 08:57
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Происшествия

В Саратове раскрыто дело о взятке чиновника из сферы строительства

В Саратове завершено расследование уголовного дела о взятке. Подозреваемый – сотрудник областного «Управления капитального строительства».
Саратов 24 09:47
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Общество

В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 10:17
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Происшествия

Торговцы устроили беспорядки возле ТЦ «Фуд Сити» в Москве

Вести.Ru 11:01
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Здоровье

Главврача калужской больницы уволили за выплаты медикам в 27 рублей

Главврача больницы в Козельске (Калужская область) уволили за некорректно выплаченные стимулирующие надбавки медикам, которые были задействованы в работе с коронавирусными пациентами.
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Власти Москвы назвали условие для возобновления услуг каршеринга

Правительство Москвы и Роспотребнадзор обсуждают возможность возобновления работы каршеринга при условии минимального срока аренды автомобиля от пяти дней, сообщается на сайте столичного департамента транспорта.
РБК 10:56
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Здоровье

В Перми могут вновь ужесточить режим самоизоляции

Как сообщает издание «КОМЕРСАНТЪ» со ссылкой на пресс-службу Пермского края, если количество новых случаев COVID-19 продолжит расти, власти региона будут вынуждены ужесточить режим самоизоляции.
RuNews24.ru 10:49
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Происшествия

СКР занялся хулиганом, ударившим контролера в метро «за маску»

Санкт-Петербург, 15 мая 2020, 13:23 — REGNUM Следственные органы СКР по Санкт-Петербургу планируют переквалифицировать действия мужчины, который ударил в лицо контролёра в метро в ответ на требование надеть защитную маску при входе в вестибюль.
REGNUM 06:23
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Политика

Иордания может начать войну с Израилем из-за земли

Как сообщает агентство «The Times of Israel», Иордания не собирается закрывать глаза на планы Тель-Авива включить в свой состав часть Западного берега реки Иордан.
ГЛАС.RU 11:02
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