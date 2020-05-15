В прошлом году прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. Такие данные содержатся в годовом отчете Банка России. Существенно изменилась и структура денежных запасов граждан.

с чего всё началось

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. Эксперты полагают, что в этом году снижение продолжится, и граждане смогут скопить не более 1,3–1,5 трлн рублей.

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