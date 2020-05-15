Экономика
Газета.RuВ России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. Эксперты полагают, что в этом году снижение продолжится, и граждане смогут скопить не более 1,3–1,5 трлн рублей.
Читать в источнике
Оценить776
с чего всё началось
В прошлом году прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. Такие данные содержатся в годовом отчете Банка России. Существенно изменилась и структура денежных запасов граждан.Известия14 мая в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 16:22, Ашберн
Происшествия
Горевшая в Петербурге больница купила немецкие ИВЛ по плану
Global look Press Закупка петербургской больницей Святого Георгия, которая ранее горела, партии аппаратов ИВЛ немецкого производства носила плановый характер.
РЕН ТВ 13:24
Политика
Украина обновила санкционный список против российских организаций
Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС вчера в 16:45
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости 12:51
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета 07:13
Общество
На Госуслугах появилась форма для жалоб врачей об отсутствии выплат
Как сообщает сайт kp.ru, правительство сегодня также объяснило, как они будут рассчитывать дополнительные выплаты врачам за борьбу с коронавирусом и какие эксперты будут учитывать при назначении денег врачам.
Evo-rus.com 13:26
Кино
Продюсер «Пиратов Карибского моря» не уверен, вернется ли Джонни Депп в новом фильме
КиноПоиск вчера в 05:10
Транспорт
Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем
Российские дальнобойщики устроили забастовку на участке с границей Китаем. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14 мая в 13:48
Общество
Пропускной режим отменен в Астраханской области
Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями в Астраханской области сохраняется.
Интерфакс - Россия 08:03
Фигурное катание
Трусова — не первая. Почему ученицы Тутберидзе часто уходят к Плющенко
Переход Александры Трусовой из группы Тутберидзе в группу Плющенко разом превратил прославленного спортсмена и прославленного тренера в принципиальных соперников.
Матч ТВ 06:36
Политика
Путин объяснил наличие уникальных видов оружия у России
РИА Новости 05:58
Общество
Словения объявила о завершении эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса объявлена в Словении с 12 марта.
Москва-Баку.ru вчера в 03:58
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
Общество
В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
В Москве за сутки умер 71 человек с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице.
Коммерсантъ 16:08
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
Общество
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Общество
«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» вернулись к работе
АБН вчера в 02:57
Общество
Власти США медленно среагировали на распространение COVID-19 — эксперт
Слишком медленной была реакция американских властей на распространение коронавирусной инфекции в США, заявил исполнительный директор общественной коалиции долгосрочного ухода в стране Ричард Моллот.
ИА Красная Весна 16:17
Общество
Италия возобновит свободное перемещение с ЕС с 3 июня
С 3 июня возобновятся поездки между регионами Италии, а также свободное перемещение между этой страной и другими государствами Евросоюза.
Известия 14:51
Общество
Более 1,6 тыс. российских военнослужащих заразились коронавирусом
Количество заразившихся коронавирусом в период с марта по 15 мая в армии и военных учебных заведениях РФ составляет почти 3,3 тыс. человек, в том числе более 1,6 тыс. военнослужащих, говорится в опубликованном в субботу бюллетене Минобороны России.
ТАСС 13:48
Общество
Мясников развеял слухи о занижении смертности от коронавируса в России
Мясников отметил, что похожая статистика зафиксирована и в других странах, где смертность от новой коронавирусной инфекции ниже, чем общий прирост летальных случаев.
Мойка78 вчера в 21:41
Экономика
Первые 44 тыс. предпринимателей получили выплаты в 1 МРОТ на работника
В Федеральной налоговой службе рассказали, что первые 44 тысяч предпринимателей уже получили выплаты в 1 МРОТ на работника.
РЕН ТВ 14 мая в 04:52
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
Гаджеты
Ubisoft подала в суд на Apple и Google из-за Area F2
Вчера, 15 мая, компания Ubisoft подала в суд как на Alibaba Group Holding, так и на Apple и Google, в чьих игровых магазинах распространяется Area F2.
Игромания.ру 10:47
Общество
Озвучены два сценария восстановления авиационной отрасли России
Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что есть два прогноза по тому, как будет восстанавливаться авиационная отрасль России.
Взгляд.ру 13:35
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 15:23
Футбол
У форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана выявлен коронавирус
Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу по футболу Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 12:54
Армия и оружие
Убит главарь «Имарата Кавказ»
Главарь «Имарата Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация) Абдулла Цумада ликвидирован в Сирии.
Lenta.ru 15:26